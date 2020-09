Kamingespräche ohne Feuerschein

Der namensgebende Kamin in Haus Tiefenstraße rückt dabei in den Hintergrund. Denn bis auf weiteres findet die Gesprächsserie am ersten Montag im Monat im evangelischen Gemeindehaus statt, weil hier die geforderten Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln besser umgesetzt werden können. Das gewohnte gemütliche Beisammensein bei Kaffee und Kuchen entfällt, eine telefonische Anmeldung unter 05203-1408 wird aus organisatorischen Gründen empfohlen.

Als die Mauer fiel

Den Auftakt machen am 5. Oktober um 15 Uhr Christiane und Jochen Dammeyer, die als damals in Ostberlin wohnende Zeitzeugen die Maueröffnung am 9. November 1989 hautnah miterlebten. In Wort und Bild berichten die Eheleute von den Ereignissen während der Geburtsstunde der deutschen Wiedervereinigung.

Ein Mutiger Pastor

Am 2. November erinnert der frühere Landeskirchenrat Fred Sobiech an das Wirken eines mutigen Kirchenmannes während der Nazidiktatur. Anlass ist der 75. Todestag von Pfarrer Albert Schmidt, der 1940 von Bochum nach Werther kam und hier fünf Jahre später verstarb. »Aufgrund seiner Ehrlichkeit geriet er ins Blickfeld der Gestapo«, sagt Rolf Düfelmeyer mit dem Hinweis, dass mutige Leute heute auch wieder gebraucht werden.

In Bewegung

»Wir möchten, dass es Ihnen gut geht« lautet am 7. Dezember der Titel eines Gesprächs, bei dem das Tagesgeschäft einer Physiotherapiepraxis unter die Lupe genommen wird. Hilke Engel-Majer und Markus Majer berichten über Behandlungsmethoden und Rehasportangebote.

Aus alter Zeit

Am 11. Januar 2021 stellt Heimatforscher Ulrich Maaß das Wertheraner Geschichtsportal vor. »Hier haben wir einen Vorschlag aus dem Kreis unserer Zuhörer aufgenommen«, sagt Willi Rose, der festgestellt hat, dass die historische Projektarbeit der zehnköpfigen Arbeitsgruppe noch nicht allgemein bekannt ist.

Am Ende

Das Berufsbild des Bestatters setzt sich aus den Funktionen Begleitung der Angehörigen, Gestaltung und Organisation kreativer Trauerfeiern und kompetenter Beratung im Vor- und Umfeld des Todes zusammen. Mareike und Reimar Küstermann geben am 1. Februar unter dem Motto »Leben, Sterben, Hoffen« Einblicke in ihre Tätigkeit. Wichtig sei es, sich in guten Zeiten vorzubereiten, um nach der Trauerphase besser im neuen Leben zurechtzukommen.

Bienenfleißig

Aus dem Alltag einer Honigbiene berichtet Diedrich Steen, der Vorsitzende des Kreisimkervereins Gütersloh, am 1. März. Rolf Düfelmeyer, nach eigenen Angaben ein ausgewiesener Honigfan, freut sich über Informationen zu Haltung, Vermehrung und Züchtung von Bienen und die Produktion von Honig und Bienenwachs.

Kirche im Wandel

Schließlich ist am 12. April Superintendent Walter Hempelmann in Werther zu Gast. Unter dem Titel »Kirche im Wandel« macht er sich Gedanken darüber, was sich verändern wird und wie die Kirche auf die aktuelle gesellschaftliche Veränderungen reagieren sollte. Außer Frage steht für Rolf Düfelmeyer, das »Kirche heute was zu sagen hat«, auch wenn frühere Selbstverständlichkeiten nicht mehr gelten.

Besuch beim WDR

Am 3. Mai steht ein Besuch des WDR Landesstudios in Bielefeld auf dem Programm. Die Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 13 Uhr an Haus Tiefenstraße vorgesehen, eine Stunde später beginnt die Führung durch die Räume an der Lortzingstraße 4 in Bielefeld. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Der Anmeldezeitraum liegt zwischen dem 23. März und dem 3. April 2021. Die Reihenfolge der Anmeldung ist maßgeblich, falls die zur Verfügung stehenden Plätze nicht ausreichen. Eine vorherige Reservierung ist leider nicht möglich.

»Wir haben ein ganz passables Angebot zusammen gestellt«, finden Willi Rose und Rolf Düfelmeyer. Sie hoffen, dass sämtliche Veranstaltungen wie vorgesehen stattfinden können, wenngleich man sich in Coronazeiten wohl auch auf kurzfristige Änderungen einstellen müsse.