Unabhängige räumen ab

„Bitter, aber nicht zu ändern“, kommentiert Eckelmann das Ergebnis. Andreas Steffens („Werther, das geht anders!”) kommt auf 5,2 Prozent und nennt das „ganz okay“. Thorsten Schmolke (Grüne) kann nicht verhehlen, dass er sich mehr ausgerechnet hat. 11,7 Prozent bekommt er als Bürgermeisteranwärter. „Aber ich bin im Rat. Damit ist ein Teilziel erreicht. Ich arbeite weiter, wie ich es angekündigt habe“, sagt er und freut sich immerhin darüber, dass gleich drei Frauen der Grünen ihren Wahlbezirk direkt gewonnen haben.

SPD gibt fünf Plätze ab

Auch Einzelkämpfer Hannes Dicke-Wentrup setzt sich in Wahlbezirk 13 mit klarer Mehrheit durch. Das heißt: Sechs Gruppierungen plus ein Einzelbewerber bilden den neuen Rat, der diesmal mit 28 Sitzen deutlich kleiner wird. 2014 hatte die SPD bis auf einen alle Wahlbezirke direkt gewonnen, was zu vielen Überhang- und Ausgleichsmandaten führte. Die FDP bekam mit 4,5 Prozent damals zwei Sitze, diesmal ist es bei gleichem Stimmenanteil nur einer. Auch die SPD schrumpft auf fast die Hälfte (sieben statt zwölf Sitze). Sie stürzt von vormals 36,8 Prozent auf jetzt 26,3 Prozent ab und schneidet damit deutlich schlechter ab als ihr Bürgermeisterkandidat.

Die CDU verschlechtert sich leicht von 25,2 auf 22,1 Prozent und büßt drei Sitze auf jetzt sechs ein. Ebenso viele Vertreter entsendet die UWG mit 19,78 Prozent. Die Grünen liegen mit 19,03 Prozent (minus 0,9 Prozentpunkte) knapp dahinter, kommen auf fünf Plätze. Die neue Wählervereinigung WDGA erzielt 6,1 Prozent und zwei Mandate.

Nachts Plakate kleben

Und wie geht’s nun in den nächsten 14 Tage weiter? Ob die unterlegenen Parteien eine Wahlempfehlung für die verbliebenen beiden Bürgermeisterkandidaten abgeben, bleibt abzuwarten. „Ich möchte weiter einen fairen Wahlkampf machen, weiter Anregungen sammeln und diese dann umsetzen”, sagte Lemmen. Decius und seine Mitstreiter – komplett in Feierlaune – kündigten an, in der Nacht noch neue Plakate kleben zu wollen. Sie hatten ganz mutig für den Fall der Fälle schon mal drucken lassen.

Los entscheidet

Im Wahlbezirk 10 muss das Los entscheiden, wer die Nase vorn und auf direktem Weg in den Stadtrat einzieht:. Franco Polizzi (SPD) und Hannelore Bartholomäus (CDU) sind mit je 102 Stimmen gleichauf. Beide haben nur hintere Plätze auf den jeweiligen Reservelisten. Das bedeutet: Hat Polizzi Losglück, bedeutet das Pech für seine Parteivorsitzende Annette Mielke-Gockel, die dann nicht mehr über Liste reinrutschen würde. Gewinnt Hannelore Bartholomäus, machte sie Ulrich Böhm den Platz streitig.

Kommentar

Jedem Kommunalpolitiker, der zu der Corona-Wahllobby im kleinen Kreis gekommen war, war klar, dass noch kein neuer Bürgermeister das Rathaus verlassen würde. Dafür fehlte ein klarer Favorit. Dass neben Veith Lemmen der Newcomer Johannes Decius in die Stichwahl kommt, das hatten indes wohl die wenigsten auf dem Zettel. Bitter für Ralf Eckelmann, dass ihm gerade einmal 18 Stimmen fehlten. Thorsten Schmolke hat – gemessen am Abschneiden der Grünen bei der Ratswahl – wichtige Stimmen an Andreas Steffens verloren, der für die neue WDGA antrat, die von ehemaligen Grünen gegründet wurde. Aber auch das Ergebnis beider zusammen zeigt: Das Thema Klimaschutz verfing zumindest bei der Bürgermeisterwahl nicht.

Fest steht schon heute: Werther bekommt einen Bürgermeister, der bislang nicht im Rat vertreten war. Der wiederum ist bunt wie nie: Sechs Parteien und Wählervereinigungen plus ein Einzelbewerber müssen künftig um Mehrheiten ringen. Und vor allem: diese auch finden. Die Wähler haben gezeigt, dass sie Veränderung wollen. Beispiel Trinkwasser: Alle haben das Thema nach vorn gestellt. Es muss da jetzt tatsächlich endlich etwas passieren. Wird nicht leicht. Margit Brand