Dass es kein leichtes Spiel sein wird, auch in der zweiten Runde vorn zu liegen, ist Veith Lemmen klar. Grund, seine Wahlkampfstrategie zu ändern, sieht er nicht. „Es bleibt dabei: Ich werde weiter Ideen und Anregungen sammeln mit dem Ziel, diese als Bürgermeister umzusetzen – gemeinsam mit dem Rat, der Verwaltung, aber auch Vereinen und der Bürgerschaft“, hält er Fairness für unabdingbar.

Motivation für Wähler

Die Drei vorm Komma habe er sich gewünscht und schließlich erreicht. „35,7 Prozent sind eigentlich genau passend”, findet er. Denn das motiviere und elektrisiere die Wähler, übernächsten Sonntag tatsächlich noch einmal ihr Votum abzugeben.

Beflügelt vom guten Abschneiden nicht nur bei der Bürgermeister-, sondern auch der Ratswahl wollen Johannes Decius und seine Mitstreiter weiter in die Vollen gehen. Die ersten Plakate, mit Optimismus vorab gedruckt, klebten schon am Morgen nach der Wahl. „Wir waren bis viertel vor vier unterwegs und haben in Absprache mit FDP und WDGA zum Teil deren Plakate abgenommen, um unser neues zu platzieren”, erzählt Decius.

Werben um Unterstützer

Was zeigt, dass das Werben auch um eine Zustimmung bzw. Unterstützung durch die im Bürgermeisterwahlkampf Unterlegenen begonnen hat. Decius kündigte ein baldiges Gespräch unter anderem mit der CDU an. Immerhin suchen jetzt womöglich knapp 1400 Wähler, die für den letztlich ganz knapp unterlegenen Ralf Eckelmann votierten, eine Alternative.

Ob es offizielle Wahlempfehlungen geben wird, ist weiterhin nicht klar, zeichnet sich aber nicht unbedingt ab. Die Grünen – ihr Kandidat Thorsten Schmolke erzielte 11,7 Prozent (688 Stimmen) – besprechen sich im Laufe der Woche, gleiches kündigte Birgit Ernst für die CDU an.

CDU zurückhaltend

Vorab merkte sie an: „Persönlich kann ich es mir nicht vorstellen, dass wir uns für einen von beiden aussprechen.“ Im Rückblick auf die vergangenen Wochen sagte die Fraktionschefin der Christdemokraten: „Als Wahlkämpferin habe ich Respekt vor der Leistung der UWG, die ihren Kandidaten derart von 0 auf 150 gebracht hat. Doch Johannes Decius hat auch dafür gesorgt, dass die Gräben größer geworden sind, anstatt sie wie angekündigt zuzuschütten”, ärgert sie sich über unsauberes Verhalten nicht nur in Sachen Süthfeld.

Aber auch die SPD könne nicht erwarten, dass sich die CDU plötzlich hinter ihr versammele: „Sie hat sich mit ihrer unmöglichen Plakat-Attacke auf Landrat Sven-Georg Adenauer, die selbst am Wahlwochenende noch ihre Fortsetzung fand, diese Chance selbst genommen.”