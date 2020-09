Schon um 6.15 Uhr mussten alle Wanderer „auf der Matte stehen“, schließlich begann das eindrucksvolle Naturerlebnis des Sonnenaufgangs, verbunden mit dem ganz besonderen morgendlichen „Waldduft“, gegen kurz vor sieben Uhr. Unter Leitung der ehrenamtlichen Wanderführer Lutz Huxohl und Klaus Maciejewski vom TV Werther ging es an diesem Morgen bei sommerlichen Temperaturen auf einer Strecke von etwa sieben Kilometern über den Kammweg durch den morgendlichen Teutoburger Wald. Nach etwa zwei Stunden kehrte die Gruppe zum Frühstück im „Bergfrieden“ ein, selbstverständlich unter Beachtung der Corona-Hygienevorschriften.

Passend zum „Weg für Genießer“

Zudem gab’s an diesem Morgen eine kleine „Übergabe-Zeremonie“: Denn schon mehrere Jahre in Folge war Lutz Huxohl bislang als ehrenamtlicher Wanderführer auf dieser Route unterwegs; nun überreichte Huxohl offiziell den „Wanderstab“ an seinen Nachfolger Klaus Maciejewski. Bürgermeisterin Marion Weike und Stadtmarketingbeauftragte Sandra Wursthorn hatten dazu ein kleines Präsent für Huxohl im Gepäck.

Die jährliche Wanderung in den Sonnenaufgang passt gut auch zum Konzept des „Weges für Genießer“: Denn dieser Weg führt auf etwa 94 Kilometern Länge durch alle fünf Kommunen des Altkreises Halle. Unterwegs werden an mehreren Stationen die Sinne Sehen (in Borgholzhausen), Hören (Halle), Schmecken (Steinhagen), Fühlen (Versmold) und Riechen (Werther) angeregt. Der Weg kann in mehreren Etappen als Mehrtageswanderung zurückgelegt werden, dafür gibt es zahlreiche Einkehrmöglichkeiten und Unterkünfte. Zudem ist die Route eine attraktive Ergänzung zum Qualitätswanderweg „Hermannshöhen“, der zu den zehn bekanntesten Wanderwegen Deutschlands zählt.