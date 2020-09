Unterschiede selbst bewerten

Wie Anfang der Woche von CDU-Fraktionsvorsitzender Birgit Ernst bereits angedeutet , wolle die CDU sich nicht klar hinter einen von beiden stellen, nachdem ihr eigener Kandidat Ralf Eckelmann nur knapp unterlegen war. „Hinzu kommt: Wir möchten keine Türen zuschlagen. Alle Fraktionen sind in Zukunft mehr denn je auf eine konstruktive Zusammenarbeit angewiesen“, sagt Birgit Ernst im Hinblick auf die neue Zusammensetzung des Stadtrates, bei der sich auf Anhieb keine eindeutigen Mehrheiten zuordnen lassen. Deshalb nehme sich die CDU in der Bürgermeisterfrage zurück.

Aufruf zum Urnengang

Auch die Grünen verzichten darauf, als Partei einen Favoriten zu benennen. „Unsere wichtigste Empfehlung lautet: Gehen Sie auf jeden Fall wählen!” Bei beiden Anwärtern wird die „Materialschlacht” kritisch gesehen, die im Wahlkampf betrieben werde. „Obwohl beide betonen, die Umwelt schützen zu wollen, hatten sie offenbar keine Skrupel, bis in jedes kleine Sträßchen noch den letzten Laternenpfahl mit Plastikplakaten zu behängen”, heißt es in einer Stellungnahme zur Stichwahl.

Inwieweit grüne Ziele sich unter einem der beiden Kandidaten umsetzen lassen, werde sich zeigen. Massiv störe die Grünen, dass beide den Blotenberg bebauen lassen wollen. „Die UWG möchte sogar zusätzlich das landwirtschaftlich noch wertvollere Süthfeld II als Baugebiet ausweisen. Dies ist sicherlich keine überzeugende Lösung für unsere gravierenden Umweltprobleme”, erklären Ulrich Artmann und Thomas Heidemann. Die Grünen sehen zudem Unterschiede, was die politische Erfahrung, Weitblick und empathisches Herangehen an die Menschen in dieser Stadt betrifft.

Nochmal ins Kreuzfeuer

Sie fänden es gut, wenn Vertreter aller Parteien die Gelegenheit bekämen, diese Unterschiede zum Beispiel in einer Kandidatenbefragung, die online übertragen wird, sichtbar werden zu lassen. „Die VHS, der wir dieses Format vorgeschlagen haben, sieht sich aufgrund der Kurzfristigkeit und des hohen Aufwandes dazu leider nicht in der Lage”, bedauern die Grünen.

Für die FDP unterstreicht Andreas Honsel, dass die Liberalen bei ihrer neutralen Haltung bleiben. „Wir haben uns im Vorfeld für keinen der fünf Anwärter ausgesprochen und werden das entsprechend auch jetzt zur Stichwahl nicht tun. Wir können mit beiden leben”, sagt Ortsverbandsvorsitzender Honsel, der selbst nicht mehr Ratsmitglied ist, nachdem die FDP trotz gleichen Stimmenanteils ein Mandat und damit den Fraktionsstatus verloren hat. Erfreulich sei, dass es bereits von mehreren Seiten positive Signale zur Zusammenarbeit gegeben habe.

Glück für die FDP: Im neuen Rat wird es bei der Mehrheitssuche mitunter auf jede Stimme ankommen. Ihr Pech: Als fraktionsloser Einzelkämpfer hat Jan-Holm Sussieck rechtlich gesehen Stimmrecht nur im Rat. Ob er in Zukunft auch in mehreren Fachausschüssen am Tisch sitzen darf, ist Gegenstand der Verhandlungen um die Größe – und entsprechend die Besetzung – dieser Ausschüsse. Die haben aktuell noch nicht begonnen.