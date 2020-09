Mit 66 beginnt ein neuer Abschnitt

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an.“ Udo Jürgens besang einst das Motto eines neuen Lebensabschnitts, den der Wertheraner nun erreicht hat. „Ich weiß noch nicht genau, wohin es für mich geht. Aber ich möchte freier agieren können“, sagt Pottmeyer zu seiner Perspektive nach dem angestrebten Verkauf der Immobilie. Im Unterschied zum Schlagertext hat er bis zum 66. Lebensjahr nicht nur hart gearbeitet, sondern auch in der Vergangenheit schon seine Kreativität ausgelebt.

Dicht am Kunden

Den Getränkehandel übernahm er nach dem frühen Tod des Vaters mit 23 Jahren gemeinsam mit seiner Mutter und ließ dafür die Diplomarbeit des Maschinenbau-Studiums sausen. Kontakt von Mensch zu Mensch prägte seine Auffassung vom Geschäftsleben: „Das direkte Verhältnis zu den Kunden hat mich motiviert. Wenn ich ein älteres Paar Hand in Hand durch Werther gehen sehe, dann denke ich manchmal: Die hast du vor 35 Jahren schon zu ihrer Hochzeit beliefert.“

Wenn ihn eine Idee faszinierte, dann hat er oft kurz entschlossen angepackt, um sie umzusetzen. So etwa beim Bau des Appartements mit der Glaspyramide 2002, unterstützt von Wertheraner Architekten. Oder bei der Umsiedlung und Übernahme des traditionsreichen Haushaltswaren-Geschäfts Massmann im Zuge derselben Baumaßnahme. Oder als er zur Fußball-WM 2006 gemeinsam mit Dorothea Wenzel durch ein Gewinnspiel die „Wertherchen“ als Maskottchen seiner Heimatstadt populär machte. „Die bunt bemalten Schweizer Porzellankühe, die wir bei Massmann im Sortiment hatten, haben mich auf den Gedanken gebracht“, erinnert sich Pottmeyer. Und freut sich, dass die dekorativen Sympathieträger bis heute begehrt sind.

Verkaufsschlager „Wertherchen“

Als die Engerstraße vor Jahren Werthers Durchgangsverkehr aufnahm, wuchs der Umsatz, aber auch das Arbeitspensum. Bis 2010 war Reinhard Pottmeyer mit seinem Getränkehandel selbstständig. Seitdem wird das Geschäft mit 700 Quadratmetern Verkaufsfläche von einem Lemgoer Unternehmen betrieben, für dessen Wertheraner Niederlassung in Kürze ein Standortwechsel infrage kommt. Das Haushaltswaren-Geschäft (180 Quadratmeter) hat Reinhard Pottmeyer bis 2019 betrieben und dann als 65-Jähriger geschlossen. „Beide Räumlichkeiten sind vielfältig nutzbar“, sagt Pottmeyer, der guten Ideen aufgeschlossen ist und bei der Umsetzung unterstützen würde. Auf dem gut 2600 Quadratmeter großen Grundstück befinden sich weitere Praxis-, Büro-, Wohn- und Parkflächen.

Unterdessen plant Pottmeyer auch für seine persönliche Zukunft – derzeit noch ergebnisoffen. Dass er Reiki-Meister ist, gerne Motorrad und Sportwagen fährt, gibt Anhaltspunkte zu seinen vielfältigen Interessen. Aber seine Kontakte eröffnen auch viel weiter greifende Möglichkeiten: „Meine Frau stammt aus Ghana, ebenso ein guter Freund.“ In dem westafrikanischen Land bei sinnvollen Projekten für die einheimische Bevölkerung zu helfen, könnte er sich gut vorstellen.

Auf neuen Wegen

Reinhard Pottmeyer verlässt gerne eingefahrene Gleise, das zeigt auch seine Vorstellung von der künftigen Nutzung des gegenüber liegenden Weco-Geländes : „Ich würde eine Kombination aus Wohnen und Arbeiten gut finden, zum Beispiel mit Geschäfts- und Büro-Räumen für wirklich sinnvolle Startup-Unternehmen.“ Was vor der Haustür passiert, ist für ihn eben auch in Zukunft wichtig: „Ich bleibe in Werther verwurzelt.“ Getreu, dem Leitsatz, der unübersehbar seine Immobilie an der Engerstraße ziert: „Pottmeyer – Leben muss Spaß machen.“