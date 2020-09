„Vertrauen ist das Allerwichtigste“

Bestatterin, ein ungewöhnlicher Beruf für eine junge Frau? Dieses Klischee will Alexandra Hollmann so gar nicht bestätigen. Schon immer habe sie gerne Menschen geholfen, sie beraten, und da gebe es ohnehin eine direkte Verbindung zu ihrem erlernten Beruf, den sie bis vor der Geburt ihrer Kinder noch ausgeübt hat: Als gelernte Ergotherapeutin hat sie zunächst in einer ambulanten Praxis gearbeitet, dann Gesundheitsmanagement studiert und leitete anschließend sieben Jahre lang einen Bereich in der Begleitung und Unterstützung behinderter Menschen in der Stiftung Eben-Ezer in Lemgo.

Erfüllender Beruf

Ein erfüllender Beruf, und das erwarte sie auch von ihrer Tätigkeit im Bestattungswesen: „Ich bin ja Therapeutin geworden, weil ich anderen Menschen helfen kann, ihnen in ihrer individuellen Situation zur Seite stehe. Ich bin gerne für andere da, und es kommen immer wieder schöne Rückmeldungen – das motiviert!“

Ins Familienunternehmen ihrer Schwiegereltern sei sie „nach und nach so reingerutscht“, berichtet Alexandra Hollmann. Mit dem Gedanken habe sie immer schon mal gespielt. „Die Abläufe habe ich zu Hause ja immer schon mitbekommen“, sagt die Ehefrau von Werthers Leiter der Feuerwehr, Dr. Dirk Hollmann. Seit Anfang dieses Jahres ist sie offiziell mit im Geschäft. „Die Begleitung von Menschen auf deren letztem Weg ist eine ganz besondere Hilfe, immens wichtig“, weiß sie. Sehr umfassend sei das, von den ersten Gesprächen mit den Angehörigen zu Hause oder im Hollmann’schen Büro im Speckfeld bis hin zur Begleitung des Verstorbenen an dessen letzte Ruhestätte. Geht das der Mutter zweier Kinder (7 und 5) nicht sehr nahe? „Natürlich, und gerade bei Bekannten in Werther, verdrückt man auch schonmal ein Tränchen, aber das ist ja auch erlaubt. Wichtig ist, Strategien zu entwickeln, wie ich damit umgehe; da ist meine Arbeit als Bestatterin wiederum das Positive an der Situation, denn ich erfülle persönliche Wünsche des Verstorbenen und seiner Familie“, erklärt die 41-Jährige.

Wünsche Hinterbliebener individuell verwirklichen

Sehr individuell seien diese Wünsche: „Der Großteil wünscht sich nach wie vor eine klassische Beerdigung in christlicher Tradition in der Kapelle auf dem Friedhof. Zunehmend organisieren wir aber auch die Einäscherung und die Beisetzung der Urne, auf dem Friedhof oder in einem Friedwald. Und manch einer hat zu Lebzeiten verfügt, anonym bestattet zu werden“, nennen Margarete und Walter Hollmann Beispiele.

Nicht jeder habe von Anfang an klare Vorstellungen, manchmal können Angehörige auf kein Testament zurückgreifen; entscheidend sei daher die vertrauensvolle Beratung zu Beginn, betont Alexandra Hollmann – die dankbar ist, dass ihre Schwiegereltern ihr auch in den kommenden Jahren noch tatkräftig zur Seite stehen werden: „Solch ein Erfahrungsschatz ist sehr wertvoll“, freut sich die 41-Jährige. Walter und Margarete Hollmann haben oft die Erfahrung gemacht, dass Angehörige in ihrer Trauer noch keinen klaren Kopf für viele Dinge haben: „Formalitäten und Fristen sind zwar notwendig, aber ich darf dennoch niemanden drängen, da ist stets viel Feingefühl gefragt“, weiß Walter Hollmann. Das hat er in seinen über 50 Berufsjahren immer wieder bewiesen und längst an seine Schwiegertochter „weitervererbt“.

Prüfung zur Trauerbegleiterin steht an

„Wenn sich jemand beispielsweise für einen Friedwald entschieden hat, respektieren wir das“, betont Margarete Hollmann. „Doch man darf Angehörige in der Beratung dann auch vorsichtig auf entscheidende Dinge aufmerksam machen: Komme ich etwa als nicht mehr ganz so mobiler älterer Mensch auch immer problemlos dort hin, wenn ich das möchte? Welche Konsequenzen hat diese oder jene Entscheidung?“ Da seien die Kunden dann dankbar für eine solche Beratung.

Walter Hollmann ist glücklich über das Fachwissen und die berufliche Entscheidung seiner Schwiegertochter. Ebenso wie der 74-Jährige hat auch Sohn Dirk das Tischlerhandwerk gelernt, ist heute aber als Statiker und Brandschutzsachverständiger tätig. Sohn André arbeitet als Maschinenbauingenieur. „Da freuen wir uns, dass unser Betrieb nun weiter in guten Händen ist“, betont Walter Hollmann. Einen konkreten Stichtag zum Generationswechsel gebe es nicht, das sei eher fließend. Alexandra Hollmann hat parallel dazu ihre Weiterbildung im Blick, gerade bereitet sie sich auf die Prüfung zur Trauerbegleiterin vor.

Die zweifache Mutter, die auch ehrenamtliche Feuerwehrfrau ist, hat nun einen weiteren Full-time-Job – und der wird sie immer wieder auch durch ganz Deutschland führen. Walter Hollmann erinnert sich an Überführungen aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands. Sei es von kurz vor der österreichischen Grenze oder von einer Nordseeinsel aus – „auf der Rückfahrt hatte die Fähre Halbmast geflaggt.“