„Arbeiten wie andere urlauben“

Von der „Aktuellen Stunde“ bis „Zimmer frei“

Mit dieser feinen Mixtur aus Lebenserfahrung und einem Anflug von Selbstironie erobert Christine Westermann nach ihrer einzigartigen Fernsehkarriere von der „ZDF Drehscheibe“ über die „Aktuelle Stunde“ bis zur preisgekrönten Show „Zimmer frei“ mühelos die Herzen ihrer Zuhörer. Die ursprünglich für den April vorgesehene Lesung auf Einladung der VHS Ravensberg ist nun vor 120 Gästen in der Aula der PAB Gesamtschule nachgeholt worden.

Anlass für ihr bisher fünftes Buch „Manchmal ist es federleicht – Von kleinen und großen Abschieden“ war die Einstellung von „Zimmer frei“ mit Götz Alsmann, die nach zwanzig Jahren inzwischen Kultstatus erreicht hatte. „Besser wie ein König gehen, als wie ein Köter vom Hof gejagt werden“, so lautete Götz Alsmanns Devise für den Abschied vor genau vier Jahren. „Heute gibt es gelegentliche ‚Veteranentreffs‘ mit dem damaligen Team, bei denen die Sendung verklärt wird, dass es kracht“, berichtet Christine Westermann, nicht ohne ein Zitat von Alsmanns bodenständigem Vater zu erwähnen: „So, wie ihr arbeitet, machen andere Leute Urlaub.“

Der Versuch, Götz Alsmanns Tränen zurück zu halten

Der große Spaß an ihrem Beruf ist der 71-Jährigen auch heute noch anzumerken. Das gilt aber weniger für den Sport, den macht sie, weil sie muss. „Das mit den Endorphinen funktioniert nicht bei mir, die werden eher bei einem leckeren Essen freigesetzt“, gibt sie freimütig zu. Sie steht auch mit vielen praktischen Dingen des Lebens auf Kriegsfuß, weil sie den einfachen Weg sucht, während die Konstrukteure zu sehr um die Ecke denken. „Der Mann, der mich seit geraumer Zeit liebt und auch geheiratet hat, behauptet, ich sei ein Wunder im Umdeuten von Gebrauchsanweisungen“, betont Christine Westermann, ganz gleich, ob es sich um Induktionsherde oder Aufreißpackungen für Spülmaschinentabs handelt.

Im Buch wird der Bogen gespannt von Bastian Schweinsteigers tränenreichem Abschied aus der Fußballnationalmannschaft über die Flucht der Eltern aus der DDR und Westermanns langjährigen Aufenthalt in San Francisco bis zum Tod geliebter Personen. Am Ende versucht sie auf telepathische Weise, Götz Alsmanns Tränen zurück zu halten, was nur teilweise gelingt. „Zur letzten Sendung komme ich nicht“, hatte Christine Westermann lange vor dem Ende von „Zimmer frei“ angekündigt, und dann konnte sie doch „sehr scheu ein zartes Gefühl von Freude“ empfinden.

Ihr Buch soll bloß kein Ratgeber zum Abschiednehmen sein

Die Journalistin und Buchautorin empfindet es als Belohnung und pures Vergnügen, nach Erscheinen eines Buches „durch die Talkshows zu wandern“. Von Jörg Pilawa habe sie erfahren, dass ihr jüngstes Werk in Buchhandlungen nicht etwa bei den Bestsellern steht, sondern in der Ratgeberecke, wo es nach Westermanns Angaben allerdings vollkommen falsch platziert ist. „Ich will mir nicht anmaßen, Ihnen zu sagen, wie man Abschied nimmt“, stellt sie gegenüber ihren Zuhörern klar. Abschied ist, wenn man sich von etwas trennen muss, das Loslassen sei ihr meist leicht gefallen. „Auch wenn etwas aufhört, ist es manchmal noch nicht zu Ende“, lautet der letzte Satz des unterhaltsamen Abends, bevor sich die Gäste mit dem erforderlichen Abstand zum Signieren von Westermanns Werken einreihen.