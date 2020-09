Osvaldo Hernandez und Daniel Le-Van-Vo treten am Sonntag, 4. Oktober, im Haus Werther auf. In ihrer Konzertreihe „Music for friends“ veranstaltet die Musikschule für den Kreis Gütersloh an diesem Abend zwei Gitarrenkonzerte mit dem Duo „Encuentro“ – der erste Auftritt beginnt um 17 Uhr, eine Wiederholung für weitere Besucher folgt um 19 Uhr.

Pulsierende Rhythmen

Die beiden Gitarristen Daniel Le-Van-Vo und Osvaldo Hernandez sind auch im Altkreis Halle längst keine Unbekannten mehr, traten unter anderem mehrfach bei Konzerten der Kreismusikschule auf sowie auf dem Steinhagener Köchemarkt. Auch am 4. Oktober werden sie sich musikalisch mit viel Gefühl, Virtuosität und Groove begegnen – und vor allem mit viel Spaß an Latin, Jazz, Klassik und Gipsy. Die zwei Saitenkünstler spannen dabei einen weiten Bogen vom Pop bis zum Jazz mit unverkennbarer Liebe zu lateinamerikanischen Klängen. Mit dabei ist der Percussionist Marcus Maria Köster, der die beiden Musiker mit pulsierenden Rhythmen unterstützen will.

Da momentan die Zuschauermenge im Saal des Hauses Werther wegen der Corona-Hygiene- und Abstandsregelungen deutlich begrenzt ist, gibt es zwei gleiche Konzerte hintereinander, die jeweils eine gute Stunde ohne Pause dauern. Der Eintrittspreis beträgt jeweils acht Euro, Schüler zahlen fünf Euro. Um entsprechend planen zu können, ist eine Anmeldung unter Angabe der Personenzahl und der gewünschten Uhrzeit (wenn möglich, beide Uhrzeiten angeben) erforderlich – per E-Mail an info@musikschule-guetersloh.de. Die Interessenten bekommen zeitnah eine Rückmeldung.