Wie der Herbsttreff doch noch möglich wird

Am grundsätzlichen Konzept halten die Veranstalter fest, betonen Vera Consbruch und Ulrich Kullak vom Vorstand der Werbegemeinschaft: „Den Herbsttreff gibt es seit über 30 Jahren, das Flanieren bei meist milden Temperaturen durch die Innenstadt kommt gut an.“ Daher haben sie jetzt, in Corona-Zeiten, gemeinsam mit Organisator Reiner Stodieck ein detailliertes Hygienekonzept aufgestellt und bei der Stadt eingereicht. Damit steht der Traditionsveranstaltung nach jetzigem Stand nichts im Wege.

Weniger Stände – Speisen nur zum Mitnehmen

„Das bedeutet aber auch, dass es diesmal etwas weniger Stände als gewohnt geben wird. Nur so können wir die erforderlichen Abstände einhalten“, erklärt Stodieck. „Zusätzlich sollen die Standbetreiber die Besucher mit Markierungen so leiten, dass man möglichst von einer Seite kommt und zur anderen wieder geht.“

Offiziell läuft der Herbsttreff von 12.30 bis 18.30 Uhr; dann kann man es sich in der Wertheraner Innenstadt gut gehen lassen. Etwa bei Bratwurst und Pommes frites der Fleischerei Paul, bei Crêpes und Süßigkeiten von Usmar ‚Carlo‘ Carles oder am Fischwagen“, nennt Ulrich Kullak Beispiele. Vor der Sparkasse werden Autohändler ihre aktuellen Modelle zeigen – diesmal allerdings aus den bekannten Gründen ohne Probesitzen. Überhaupt, Stichwort Sitzen: „Im Gegensatz zu den Vorjahren gibt es Speisen und Getränke diesmal in erster Linie zum Mitnehmen. Die Besucher müssen im Bereich der Stände Maske tragen, ähnlich wie auf dem Wochenmarkt“, kündigt Reiner Stodieck an. Biete ein Teilnehmer Sitzplätze an, stehe das allein in dessen Verantwortung, dann sei allerdings auch die schon von Restaurants bekannte Erfassung der Kontaktdaten nötig, so Stodieck.

Leider falle den Corona-Bestimmungen ein besonders beliebter Programmpunkt zum Opfer: „Einen Flohmarkt dürfen wir dieses Jahr leider nicht in den Herbsttreff miteinbeziehen“, sagt Vera Consbruch. „Da will man ja schließlich auch mal das eine oder andere Stück in die Hand nehmen, Kleidung, Spielzeug, Plüschtiere beispielsweise. Das kann man ja nicht ständig desinfizieren...“

Genug Programm will man am 4. Oktober dennoch bieten: Wenn einem an jenem Sonntag etwa ein „stürmischer Herbstzwerg“ oder die „Klee-Fee“ auf meterhohen Stelzen begegnen, dann sind das die Schauspieler des Theaters „Art Tremondo“ aus Hannover. Außerdem präsentieren Carsten und Ellen Bökenkamp vor ihrem Fachgeschäft in der Ravensberger Straße gemeinsam mit dem Oldenburger Hersteller Block das Neueste aus dem HiFi- und Multimedia-Bereich. „Etwa 25 Geschäfte, darunter auch der Edeka-Markt, öffnen von 13 bis 18 Uhr anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags, viele von ihnen planen Stände und Aktionen auch draußen. Dazu soll die Innenstadt mit herbstlicher Dekoration geschmückt werden“, sagt Reiner Stodieck.

Auf Stelzen hoch hinaus

Er macht keinen Hehl daraus, dass all das in Corona-Zeiten „eine Gratwanderung“ sei. „Doch wir glauben, eine Lösung gefunden zu haben, die vertretbar ist und ein Höchstmaß an Sicherheit bietet.“ Reiner Stodieck, Vera Consbruch und Ulrich Kullak appellieren an Verständnis und Disziplin der Besucher, sich umsichtig zu verhalten: „Dazu gehört, dass sich in einem Geschäft nur eine begrenzte Zahl an Kunden gleichzeitig aufhalten darf.“

Man sei gespannt auf die Resonanz. Angesichts der unvorhersehbaren Corona-Entwicklung gibt sich die Werbegemeinschaft Werther zurückhaltend, was den dann folgenden verkaufsoffenen Sonntag im November zu Beginn des Weihnachtsgeschäftes betrifft. Man fahre „auf Sicht“.