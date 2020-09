Jetzt beginnt das Stühlerücken

Hinter den Kulissen sind die Gespräche längst angelaufen. Die vier Großen SPD (7 Sitze), CDU (6), UWG (6) und Grüne (5) müssen sich untereinander genauso arrangieren wie mit den Kleinen WDGA (2), FDP (1) und Einzelvertreter Hannes Dicke-Wentrup. Wobei die beiden letztgenannten keinen Fraktionsstatus haben und damit bei der Platzvergabe in den Ausschüssen besonders schlechte Karten haben. Womöglich finden sie dort gar keine Berücksichtigung. Was wiederum bei den finalen Abstimmungen im Stadtrat für Überraschungen sorgen könnte.

Taschenrechner ist gnadenlos

Für welche Themenschwerpunkte Ausschüsse gebildet werden (etwa Klimaschutz, Stadtentwicklung, Schule etc.) liegt in weiten Teilen im Ermessen der gewählten Vertreter. Gleiches gilt für die Größe, wobei der wieder auf Normalmaß geschrumpfte Rat (28 statt vorher 36 Sitze) wegweisend für die Personenzahl in den Fachgremien sein dürfte. Geklärt werden muss auch, ob und in welchem Umfang „Verstärkung“ durch sachkundige Bürger gewünscht ist.

Diese Festlegungen sind am Ende ein Rechenspiel. Denn danach wird das Hare-Niemeyer-Verfahren angewendet, das Wählerstimmen in Mandate umrechnet. Wer beim Ausschussvorsitz, der zusätzlich zur normalen Aufwandsentschädigung der Ratsvertreter gesondert vergütet wird, Zugriff erhält, wird nach dem D’Hondt-Verfahren ermittelt. Ein Ausschussvorsitzender leitet die Sitzungen und kann damit manchmal auch inhaltlich Weichen stellen.

Gute Übung

Die Abstimmungsgespräche im Hintergrund sind damit quasi schon einmal eine gute Übung für das künftige Suchen nach Mehrheiten. 15 Stimmen braucht es dafür im Rat, in dem dann auch Bürgermeister Lemmen (SPD) mit abstimmen darf. Idealerweise einigen sich alle Beteiligten auf ein Gesamttableau für die Ausschussbesetzung. Dann kann in der konstituierenden Sitzung am Mittwoch, 4. November, en bloc darüber abgestimmt werden. Schert auch nur einer aus, müssten Einzelabstimmungen erfolgen. In dieser Sitzung wird auch Veith Lemmen als Bürgermeister vereidigt. Das ist Aufgabe des Alterspräsidenten. Der steht immerhin schon mal fest: Das ist CDU-Mann Karl-Hermann Gronert (71).

Der ist in der laufenden Ratsperiode nach Udo Lange (SPD) zweiter Vize-Bürgermeister. Wird auch diesmal die größte Fraktion den ersten Zugriff erhalten? Eine zweitgrößte Fraktion für den zweiten Zugriff gibt es nämlich nicht – das sind gleich zwei (CDU und UWG)... Es gibt viel zu besprechen in nächster Zeit.