Grabstätten unter Denkmalschutz

Böckstiegel-Gräber in Werther gehören zum Gesamtkunstwerk des Künstlers

Werther (WB/jog). „Nach fachlicher Überprüfung sind wir zur Auffassung gelangt, dass es sich um ein Denkmal handelt.“ So heißt es in einem Schreiben des LWL. Es geht um die Grabstätten von Friederike und Friedrich Wilhelm Böckstiegel, den Eltern von Peter August und sein eigenes Grab, in dem auch Ehefrau Hanna (1894 – 1988) und seine Kinder Sonja (1920 – 2005) und Vincent Böckstiegel (1925 – 2007) beigesetzt wurden.