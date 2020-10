„Die Freien“ bald im Rat

Fraktionslose dürfen schließlich nur in einem Ausschuss sitzen und das nur mit beratender Funktion. Abstimmen dürfen sie ausschließlich im Rat. „Und da ist es zu spät, denn die wichtigen Dinge werden in den Ausschüssen vorentschieden“, betont Dicke-Wentrup. Es ist eine Vernunftsentscheidung. „Auch wenn es nicht die große Liebe ist, werden wir gut miteinander klar kommen“, gibt der Landwirt offen zu. Die beiden Männer kennen sich schon lange. Beide sagen: Das passt! „Wir haben nichts zu verlieren. Entweder es klappt oder eben nicht“, sagt Sussieck. Ob die Fraktion fünf Jahre halte, könnten sie heute noch nicht wissen. „Eins steht aber fest: Wir wären doof, es nicht zu probieren. Und eine schlechtere Konstellation als ganz ohne Fraktion gibt es eh nicht.“

Einflussmöglichkeiten von Fraktionslosen auf Kommunalebene sind gering

In der Tat sind die Einflussmöglichkeiten von Fraktionslosen auf Kommunalebene gering. Abgesehen von der Tatsache, nur in einem Ausschuss sitzen zu dürfen ohne Stimmrecht, ist es fraktionslosen Mitgliedern auch nicht möglich, sachkundige Bürger für Ausschüsse vorzuschlagen. Auch inhaltliche Anträge zu stellen, die nicht auf der Tagesordnung stehen, ist schwer umsetzbar. Dazu müsste der Fraktionslose über Parteigrenzen hinweg eine vorgegebene Zahl an Gleichgesinnten organisieren.

FDP-Mitglied will Dicke-Wentrup, der seinen Wahlbezirk mit 38 Prozent und somit dem zweitbesten Ergebnis in ganz Werther holte, auf keinen Fall werden. „Dazu gefällt mir die Landes- und Bundespolitik einfach überhaupt nicht.“ Doch auf kommunaler Ebene sei das vertretbar. Nachdem Sussieck ihm das FDP-Wahlprogramm in die Hand gedrückt hatte, sah er genügend Schnittmengen. „Trotzdem können sich seine Wähler darauf verlassen, dass sie damit nicht die FDP durch die Hintertür gewählt haben“, unterstreicht Sussieck.

Einen Namen haben sich die beiden schon überlegt: „Die Freien.“ Das soll einerseits Sussiecks Freie Demokraten symbolisieren, aber auch Dicke-Wentrups Anliegen einer besonderen Autonomie; „den eigenen Kopf behalten“, nennt er es. Seinen Themen Umwelt und Versorgung („Wir haben im ländlichen Raum grottenschlechtes Internet“) will er treu bleiben. Den Fraktionsvorsitz teilen sie gerecht auf. Zweieinhalb Jahre Sussieck, dann übernimmt Dicke-Wentrup. Ihre Pläne haben sie der Verwaltung bereits zur Prüfung geschickt.

Während sich der 52-jährige Landwirt die Rolle des parteilosen Einzelkämpfers bewusst ausgesucht hat, muss sich der 34-jährige Lehrer erst einmal an die Situation gewöhnen. Elf Jahre lang saß Sussieck mit FDP-Kollege Andreas Honsel als Tandem im Rat. „Daher weiß ich auch genau, wie groß die Vorteile als Fraktion im Gegensatz zum Einzelkämpfer sind“, ist Sussieck sicher. Ehrennadel, neutraler Ombudsmann Wasserwerk, Antrag im Jahr 2019, im darauffolgenden Jahr die Steuern nicht zu erhöhen: Das seien alles Beispiele, die die FDP nur als Fraktion so habe durchbringen können.

Sie wollen für die knapp 400 Wähler, die sie auf sich vereinen, „das Beste rausholen“. Das sei schließlich Demokratie.