Deshalb ist nach Angaben der Stadtverwaltung eine Vermietung des Hauses mit einer Wohnfläche von etwa 263 Quadratmetern angezeigt, um einen längeren Leerstand zu vermeiden. Es kommt aber wohl nur ein Mieter in Frage, für den die Schulumgebung und die daraus resultierende Geräuschkulisse keine negativen Auswirkungen haben. Wegen des Zuschnittes der Wohnräume ist ein System mit mehreren Mietparteien ebenso wenig realisierbar wie die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft.

Nach dem aktuellen Mietspiegel der Stadt Werther aus dem Jahr 2020 liegt die Spanne der Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter im Bereich zwischen 4,36 Euro und 6,54 Euro. Wegen der besonderen Lage des Gebäudes soll der untere Richtwert zusätzlich nochmals um zehn Prozent vermindert werden, was dann am Ende einem Quadratmeterpreis von 3,92 Euro und der entsprechenden monatlichen Kaltmiete von 1031 Euro entspricht.

Die Mitglieder des städtischen Haupt- und Finanzausschusses votierten jetzt in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig für diesen Beschlussvorschlag und stellten unter bestimmten Umständen eine zusätzliche Reduzierung in Aussicht, wenn ein geeigneter Nutzer gefunden wird. Schließlich, so das einhellige Fazit, sei ein bewohntes Gebäude immer besser als ein sich selbst überlassener Leerstand.