Werther (WB/vh). Ist es nur die Klingeljagd, mit der Jugendliche abends Hausbewohnern einen Streich spielen wollen? Oder muss man gar Einbrecher befürchten? In den sozialen Netzwerken mehren sich derzeit Berichte über Unbekannte, die in Werther spätabends und nachts an Haustüren klingeln und offenbar gleich wieder verschwinden.

Von Westfalen-Blatt