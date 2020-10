Prosecco für den Nienhagen

Auf jeden Fall prangt ihre Idee auf dem am Montag aufgestellten Straßenschild „Nienhagen“. Familie Schmidt – unter diesem Namen gibt es gleich drei Familien in dem Baugebiet – will 2021 in ihr neues Eigenheim einziehen. Weil die Straße anfangs noch keinen Namen hatte, initiierte Sarah Schmidt gemeinsam mit dem in Sichtweite liegenden Dorf-Laden den Wettbewerb.

Aus 59 Vorschlägen ausgewählt

Aus den 59 Vorschlägen der 30 Teilnehmer entschied sich die Wertheraner Stadtverwaltung nach einer Sitzung des Bauausschusses am Ende für Schmidts Idee Nienhagen. Zum Dank spendiert der Dorf-Laden Häger der Ideengeberin einen 50-Euro-Gutschein und eine Flasche Prosecco. Nienhagen leitet sich aus der Siedlungsgeschichte ab: Was später Häger wurde, lag zwischen Bauerschaften und Einzelhöfen und nannte sich Nienhagen („Neuer Hagen“), weil es nicht zu den Urhagen gehörte.