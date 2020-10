Die Eiszeit endet

Werther (WB/hx). Eine denkwürdige Saison endet, die eislose Zeit in Werther beginnt: Das Eiscafé Venezia verabschiedet sich vorübergehend von seinen Gästen. Die Inhaberfamilie zieht es wie in jedem Winter in die wärmere Region nach Italien. Am Dienstag, 20. Oktober, gehen die letzten kühlen Kugeln über den Tresen von Elisabeth und Guiliano Chiesurin.

Von Westfalen-Blatt