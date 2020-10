Kein Kabarett mit Jürgen Becker

Werther (WB). Hatten die Fans von Jürgen Becker vor zwei Wochen in Bad Oeynhausen noch Glück, so müssen sie jetzt in Werther eine Absage hinnehmen – und das schon zum zweiten Mal. Der große Meister des scharfzüngigen Kabaretts hat sein Gastspiel in Werther in Absprache mit der Volkshochschule Ravensberg auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

Von Volker Hagemann