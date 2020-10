Abrufbar ist das Ganze ab sofort unter www.werther-tv.de/weike2020. Gemeinsam mit Knut Weltlich von Werther TV ist diese Ansprache entstanden; Weltlich stellte dazu eine Reihe an Filmsequenzen der jeweils angesprochenen Themen und Orte zusammen.

Vom Radweg bis zur Rodderheide

Marion Weike thematisiert den Radweg zwischen Häger und Schröttinghausen, den städtischen Haushalt, die Situation der Asylbewerber, die Entwicklung des Weco-Areals, die Bedeutung des Ehrenamtes, die neue Mobilstation, die Sanierung der Ortsdurchfahrt Theenhausen, das Gewerbegebiet Rodderheide und das Neubaugebiet Nienhagen in Häger. Außerdem gibt sie eine optimistische Prognose zum möglichen Baubeginn im Jahr 2021 am Blotenberg. Auch auf die Corona-Entwicklung geht Marion Weike ein, und es gibt ein Dankeschön an die Bürger.