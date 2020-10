„Wie gut, dass es Dich gibt!“

Nun – anlässlich seines besonderes Dienstjubiläums – war es für seine Kollegen an der Zeit, einmal danke zu sagen. Wie Silke Beier, die als Pastorin für Kinder- und Jugendarbeit seit 13 Jahren eng mit Volker Becker zusammenarbeitet, berichtet, habe ihr geschätzter Kollege ein großes Herz für Kinder und Jugendliche. „Du bist für sie immer Ansprechpartner, aber auch ein Mensch mit großem Organisationstalent und Verantwortungsgefühl. Wie gut, dass es Volker Becker in unserer Gemeinde gibt!“, findet auch Silke Beier.

Erinnerung an die innere Stimme

Das sieht auch Hartmut Splitter so: „Durch dein Engagement an den Schnittstellen zwischen Kindern und Eltern sowie zwischen dem CVJM und der Gemeinde ist hier vieles entstanden und gereift. Wie zum Beispiel der Jacobi-live-Gottesdienst – beeindruckend!“, lobt der Vorsitzende des Presbyteriums.

Dass Becker diesen Weg einschlagen würde, war jedoch nicht immer klar. „Ich habe zuerst eine Ausbildung zum Krankenpfleger absolviert und in Bethel gearbeitet. Die Jugendarbeit, in der ich damals schon parallel tätig war, hat mir aber sehr gefehlt. Es wurde dann die Stelle hier in Werther vakant, und eine innere Stimme sagte mir: ‚Das ist der richtige Weg‘“, erinnert sich der Geehrte, der daraufhin im Verein „Malche“ in Porta Westfalica zum Gemeindepädagogen und Jugendreferenten ausgebildet wurde – und schnell in der Böckstiegelstadt Fuß fasste.

Freude an der Konfirmandenarbeit

Doch was macht eigentlich die Arbeit eines Jugendreferenten aus? „Es geht mir um die menschlichen Kontakte – zu allen Altersgruppen. Die Arbeit und die Gespräche mit Konfirmanden bereiten mir große Freude, und ich fahre sehr gerne auf Freizeiten“, erklärt Volker Becker. Seiner Frau, die aufgrund seines Engagements das eine oder andere Mal auf ihn verzichten muss, spricht er ein großes Dankeschön aus.

Zuvor verfolgten die beiden mit den anderen Besuchern übrigens einen kurzweiligen Gottesdienst, der passend zur Ehrung Beckers unter der Überschrift „Berufung“ stand. In einem kleinen Schauspiel des Jacobi-Teams wurde die Dating-Plattform „Tinder“ kurzerhand zur oberflächlichen Job-Börse „Binder“, die Jacobi-live-Band hatte tolle Songs vorbereitet, und Pastor Holger Hanke hielt die Predigt. Darin betonte er, dass Gott die Menschen in unterschiedlichste Bereiche des Arbeitslebens berufe: „Jeder übernimmt eine wichtige, wie es zuletzt immer so schön hieß, ‚systemrelevante Funktion‘. Im Evangelium selbst liegt die Berufung für jeden Christen, seine Nächsten zu lieben und glaubwürdig zu sein.“