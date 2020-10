Traurig, aber konsequent

Im Kreis Gütersloh lag die Zahl der aktuell infizierten Bürger am Mittwoch mit 483 nochmals um 40 höher als am Tag zuvor. Werther zählte laut Kreisverwaltung unverändert 15 aktive Fälle. Und gerade in diesen Wochen – und vor dem Hintergrund eines drohenden erneuten Lockdowns – kann niemand vorhersagen, wie sich die Situation weiter entwickelt. Der Markt fände erst Mitte Dezember statt.

Entscheidung mit Vereinen abgestimmt

Daher sei es extrem schwierig, wenn denn überhaupt machbar, ein passendes Hygienekonzept aufzustellen, sagt auch Guido Neugebauer von der Stadtverwaltung. „Wir haben uns mit Vereinen und weiteren Beteiligten des Christkindlmarktes abgestimmt und die Veranstaltung nun definitiv abgesagt“, so Neugebauer. Auch Veranstalter Yannik Nuffer erklärte auf Anfrage, das sei sicherlich die richtige Entscheidung. „Auch im näheren und weiteren Umkreis sind schon viele Weihnachtsmärkte abgesagt worden“, weiß er. Ohnehin habe es wegen der Corona-Pandemie bislang keine konkrete Planung für den Wertheraner Christkindlmarkt geben können: „Mit der Stadt hatte ich das letzte Mal im Frühjahr Kontakt“, sagt Nuffer. Seinerzeit suchten Stadt und Standbetreiber nach neuen Konzepten, um den Markt nach vielen Absagen künftig wieder attraktiver machen zu können. Das hat sich für dieses Jahr nun erledigt.

„Selbst wenn man sich noch kurzfristig für eine deutlich abgespeckte Variante entschieden hätte – es würde die Atmosphäre fehlen“, glaubt Yannik Nuffer. Rentabel sei so etwas ebensowenig. Seine Veranstaltungsbranche leidet erheblich unter den coronabedingten Umsatzausfällen. „Auch wenn der Christkindlmarkt natürlich vor allem von den Vereinen und deren ehrenamtlichem Engagement lebt“, wie Nuffer betont.

Abstandsregelungen wären hier schwierig umzusetzen

Doch auch in den Reihen der Vereine wurde es zuletzt schwieriger, Aktive für die Veranstaltung zu finden. Etwa bei den Mitgliedern des Kleintierzuchtvereins Werther, sonst traditionell mit Suppe und anderen Leckereien auf dem Markt vertreten: Musste 2019 mangels Standpersonal ausnahmsweise abgesagt werden, so stand schon vor Wochen fest, für 2020 erneut absagen zu müssen. Denn: „Suppe im Zelt auszuschenken, dabei Abstände und andere wichtige Regelungen einzuhalten – das kriegen wir nicht hin. Und die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht“, sagt Vereinsvorsitzender Ulrich Weiß.

Angedacht war, dass für dieses Jahr erstmals die Landfrauen Werther bei den Kleintierzüchtern personell aushelfen. „Aber selbst das wäre zu riskant für alle Beteiligten, insofern ist die Absage die richtige, wenn auch sehr traurige, Entscheidung“, sagt Sabine Speckmann vom Ortsvorstand der Landfrauen.