Mit modischem Schick durch die Pandemie

Schon während der vorgeschriebenen wochenlangen Schließung ihrer 400 Quadratmeter großen Verkaufsräume im vergangenen Frühjahr schwang sich Anita Rauffmann kurzerhand selbst aufs Fahrrad oder ins Auto und lieferte ihren Kundinnen auf diese Weise eine große Auswahl an BHs, Blusen, Hosen und anderen kompletten Outfits kontaktlos zur Anprobe bis an die Haustür. Das konnte bei weitem nicht den normalen Umsatz ausgleichen, der Geschäftsfrau war es aber vor allem auch wichtig, zu zeigen: „Wir sind weiterhin für die Kunden da, bieten größtmöglichen Service vor Ort.“

Jetzt, im erneuten Lockdown, tauchen die Geschäftsfrau und ihre Mitarbeiterinnen noch mehr als ohnehin schon in die Welt der sozialen Medien ein: Facebook, Instagram und Co. sind wichtige weitere Möglichkeiten, in Verbindung mit den Kundinnen zu bleiben. Was für manche auf den ersten Blick vielleicht einfach aussieht, ist aber auch sehr zeitaufwendig. Doch es gibt viel Zuspruch der unterschiedlichen Generationen für die zusätzliche Online-Präsenz. Die Fragen der zumeist weiblichen Nutzer wollen schließlich individuell und möglichst zügig beantwortet werden. „Manchmal reagiere ich noch von der Bettkante auf die verschiedenen Wünsche“, lacht Anita Rauffmann.

Zum zur Zeit kontrovers diskutiertem Thema Verkaufsoffener Sonntag hat sie eine eigene Meinung: „Diese Sonntage laufen hier in Werther – bei passendem Wetter – großartig!“ Allein der letzte offene Sonntag kürzlich im Oktober sei von den Besuchern sehr gut angenommen worden, viele kämen auch gerne aus den umliegenden Städten zum Bummeln nach Werther. „Diese Tage sind sehr wichtig für den fehlenden Umsatz der letzten Schließung. Immerhin macht solch ein halber Sonntag mit fünf Stunden Öffnung zwei normale Tagesumsätze aus“, vergleicht Rauffmann.

Das kommende Weihnachtsgeschäft sei dagegen keine tragende Säule im Modebereich. „Die meisten Kundinnen kaufen sich ihre Bekleidung gerne selbst, inklusive Anprobe und Beratung“, weiß die Geschäftsfrau. Dennoch könnten „ideenlose Gatten“ bei Sudfeld Mode natürlich Gutscheine für Weihnachten erwerben, um der Frau eine Freude zu machen.

Gibt es ganz aktuell bestimmte Renner in der Wertheraner Modewelt? Aber klar, sagt Anita Rauffmanns Mitarbeiterin Nikoleta Glynatsi: „Gerade jetzt, da im November coronabedingt die meisten Freizeitangebote ausgesetzt sind, gehen grad leuchtende Pudelmützen häufig über den Tresen. Die Leute gehen in den Wald.“ Das ist noch erlaubt, und am Wochenende ist der Teutoburger Wald manchmal voller als die Gassen bei manch einem verkaufsoffenen Sonntag in Werther. Und aufgrund des Herbstwetters gerne auch mit bunter Kopfbedeckung.