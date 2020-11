Einzelhändler wollen am Ball bleiben

Dennoch habe mancher Einzelhändler unter den Corona-Beschränkungen gelitten. Umso hoffnungsvoller blicke man auf das Weihnachtsgeschäft. „Und weil sich gerade jetzt nicht jeder ins Großstadtgetümmel traut, schauen sich viele mehr im heimischen Werther um“, weiß Ulrich Kullak.

Einen zusätzlichen Anreiz bietet zum dritten Mal die Initiative der Wertheraner SPD: „In der Stadt statt Internet“. Ortsvereinsvorsitzende Annette Milke-Gockel berichtet, das sei zwar eine Aktion, die 2018 die SPD ins Leben gerufen hat („Wir haben in Rheda-Wiedenbrück abgekupfert“). „Aber es ist ja allen Wertheraner Fraktionen wichtig, die Innenstadt zu stärken“, betont sie. Das Prinzip der Aktion: Wer im Zeitraum vom 16. November bis 24. Dezember ein Weihnachtsgeschenk im Wert von mindestens zehn Euro in einem Geschäft in Werther kauft, kann an einer Verlosung von Einkaufsgutscheinen im Januar teilnehmen. Dafür schickt man den entsprechenden Kassenbon bis Anfang Januar an Annette Milke-Gockel, Voßheide 75, 33824 Werther, oder fotografiert ihn, schickt das Foto per E-Mail an: a.milke-gockel@gmx.de. Jeder Haushalt darf einmal teilnehmen.

„Mitte Januar ziehen wir dann die Gewinner“, kündigt Annette Milke-Gockel an. Verlost werden Gutscheine für Wertheraner Geschäfte – zweimal im Wert von je 50 Euro, viermal im Wert von je 25 Euro, gesponsert von der SPD. Die Werbegemeinschaft, die aktuell aus 63 Mitgliedsunternehmen besteht, legt noch zwei 50-Euro-Einkaufsgutscheine obendrauf. In den vergangenen beiden Jahren gab es jeweils etwa 40 Einsendungen für die Aktion.

Dass die Wertheraner Händler gut frequentiert werden, darauf hoffen Ulrich Kullak und seine Mitstreiter auch ohne Christkindlmarkt – und ohne einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag: „Der letzte im Oktober lief richtig gut, aber angesichts der Corona-Lage kann man so etwas kaum planen“, sagt er. „Wir bleiben aber optimistisch, hoffen, dass nächstes Jahr etwa das Frühlingserwachen stattfinden kann.“

In einer anderen Branche scheint die nahe Zukunft weniger rosig: „Bei den Gastronomen sieht es wegen der Schließung der Gasträume richtig übel aus“, weiß Ulrich Kullak. „Die sollte man jetzt unterstützen, zum Beispiel den Außer-Haus-Verkauf nutzen oder Gutscheine kaufen.“