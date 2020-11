Vom Schmied zum Sportverein bummeln

Werther-Häger -

So attraktiv und wertvoll der heutige Dorfladen ist – einst gab es gleich mehrere Lebensmittelgeschäfte in Häger, eine Mühle, einen Schmied und einen Schneider, um nur einige zu nennen. Das Dorf konnte sich fast selbst versorgen. Nachzulesen ist all das auf den Erklär-Tafeln, die der Heimatverein Häger in den vergangenen Monaten aufgestellt hat. Und jetzt sind alle 23 Stationen dieses spannenden Dorfrundgangs fertig ausgeschildert.