Noch Hoffnung aufs Weihnachtskonzert

Chorgesang und Corona – das passt leider nicht immer so gut zusammen. Aus Angst vor Infektionen durch beim Singen ausgestoßene Aerosole waren Chorproben noch im Frühjahr praktisch unmöglich, die Kontaktsperre tat ein Übriges. Seit 11. Mai waren die Proben schließlich mit hohen Schutzauflagen wieder möglich. „Es galt ein Mindestabstand zwischen den Sängerinnen und Sängern von zwei Metern zur Seite sowie von drei Metern nach vorne und hinten“, erklärt „tonart“-Chorleiter Jörg Hoffend. „Alle 45 Minuten musste zudem für je zehn Minuten ausgiebig im Raum gelüftet werden. Aber solch einen Proberaum muss man auch erst einmal finden, wenn das Ensemble entsprechend groß ist.“

Der Chor „tonart“ fand ihn glücklicherweise: im evangelischen Gemeindezentrum Arche-Noah-Kirche in Schröttinghausen. Also legte die Gruppe im Sommer wieder los: „Wir hatten vier Monate lang nicht mehr geprobt, aber alle waren heiß!“, erinnert sich Hoffend und beschreibt den Zwiespalt: „Ein Drittel von uns hatte anfangs noch Bedenken, daher kam erst einmal nur ein Teil unserer etwa 40 Mitglieder zu den Proben. Andererseits hat der Chor nach den Lockerungen auch wieder Mut gefasst.“ Weil aber auch in der Arche-Noah-Kirche wegen der beschriebenen Auflagen nur maximal 15 Chormitglieder gleichzeitig proben durften, musste die Gruppe improvisieren: „Normalerweise proben wir zweimal pro Woche. Jetzt hatten wir das Ensemble geteilt, so konnte aber auch jeder eben nur noch einmal wöchentlich proben“, berichtet Jörg Hoffend.

Ein immenser Aufwand, doch der Chorleiter freut sich bei all dem: „Die Disziplin ist bei unseren Leuten sehr, sehr hoch, alle haben Verständnis vor dem Hintergrund der Corona-Situation. Und selbst wenn jemand aus triftigem Grund einmal nicht an der Probe teilnehmen kann, ist es hilfreich, wenn er als ‚Publikum‘ und als Profi ein Feedback zu Gesang und Akustik gibt.“

Hatte man sich auf die neuen Vorschriften gerade so gut wie möglich eingestellt, so folgten nun erneut Missklänge in Form des neuerlichen Lockdowns – gerade noch am 31. Oktober durften die „tonart“-Sängerinnen und -Sänger ein letztes Mal zusammen proben. Hoffend und seine Mitstreiter hoffen nun auf eine Fortsetzung ihrer Probenarbeit ab Dezember. „Denn es naht unser Auftritt am 16. Dezember in der Altstädter Nicolaikirche in Bielefeld“, so der Chorleiter. Das Konzert soll im Rahmen des Musikalischen Adventskalenders Bielefeld stattfinden. Auf dem Programm steht zum Einen viel Weihnachtliches vom Chor „tonart“, zum Anderen ist für diesen Abend ein Auftritt des erst 2019 gegründeten „tonart“-Ensembles geplant: „Dazu gehören 16 unserer Musiker, die anspruchsvollere Stücke zu Gehör bringen, beispielsweise eine jazzige Version von „Es kommt ein Schiff geladen“, nennt Hoffend ein Beispiel.

Wie auch immer die Corona-Entwicklung in den kommenden Wochen und Monaten aussehen mag, der 1994 gegründete Chor „tonart“ schmiedet weiterhin musikalische Pläne: „Mit Mitte 30 bis Mitte 60 sind wir jung, peppig, singen neben traditionellen Stücken auch Pop, Jazz und Musicalmelodien, ebenso religiöse Lieder“, zählt Jörg Hoffend auf, der die Gruppe seit 1999 begleitet, seit 2003 als musikalischer Leiter. Indes sei man für interessierte neue Chorsängerinnen und -sänger jederzeit offen; Näheres zum Chor auf dessen Homepage: www.tonart-werther.de

Ähnlich wie den Sängerinnen und Sängern des Chores „tonart“ ergeht es in Corona-Zeiten auch den Mitgliedern des Männergesangvereins „Liedertafel 1865 Werther“. Proben sind zumindest in der Gruppe derzeit nicht durchführbar, Konzerte und andere Auftritte damit erst einmal zwangsläufig in weite Ferne gerückt.

„Für die Chöre käme jetzt normalerweise die Hochsaison, mit Singen zu den stillen Feiertagen in der Kirche und mit Vorbereitungen für Konzert und Weihnachtsfeiern“, zählt Dirigent und Vorsitzender Volker Schrewe (60) auf. Daraus wird in diesem Jahr wohl nichts mehr.

Im Corona-Jahr 2020 war das Maisingen im Stadtpark die letzte Veranstaltung, die der MGV „Liedertafel“ noch vorbereitet hatte – und dann doch schon nicht mehr durchführen konnte. Wann es wie weitergeht? Schwer zu sagen. Die 250 Mitglieder, darunter 35 aktive Sänger, hoffen auf bessere Zeiten für den Chorgesang.