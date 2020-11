„Alle Verträge sind hinfällig“

Er ist der Mann im Hintergrund, der die Akteure auf der Bühne ins rechte Licht setzt und für den guten Ton sorgt. In seiner Rolle als Veranstaltungstechniker bleibt er für die meisten Zuschauer unsichtbar. Dennoch: »Künstler und Techniker sind enge Verbündete«, sagt Gerd Mikol, unter anderem Eventmanager bei »Kultur und Freizeit«.

In den vergangenen Jahren wurde in Halle, Werther und Steinhagen kaum eine Veranstaltung ohne den an der Landesgrenze zu Niedersachsen wohnenden Licht- und Tontechniker durchgeführt. Die Organisatoren von ParKulTour, Heidefest und Kulturtagen, die VHS Ravensberg und das Kulturbüro der Stadt Halle wissen seine Erfahrung, Professionalität und das passende und qualitativ hochwertige Equipment zu schätzen.

Bands, Chöre, Einzelkünstler und Moderatoren setzen auf seinen Rundum-Service, auch den Lokalpolitikern stand Gerd Mikol im Kommunalwahlkampf mit seiner Ausrüstung zur Seite. »Das klingt ja super und sieht gut aus«: Solche Komplimente kommen ihm regelmäßig zu Ohren. Veranstalter können sich auf seine Sicherheit gebende Routine ohne Fiepen und Rauschen verlassen. Umso härter treffen ihn wie viele andere die seit März geltenden Einschränkungen, die mit dem November-Lockdown einen weiteren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben.

So sind etwa das Fabrikfestival in der Lederfabrik, ein Gastspiel mit Jürgen Becker und gleich drei unterschiedliche von Gerd Mikol mitorganisierte Puppenspielfestivals in Melle, Waltrop und Gelsenkirchen ersatzlos gestrichen worden. Über 80 seit März geplante Veranstaltungen konnten nicht stattfinden, nur zum Teil war die Verschiebung auf das kommende Jahre ein vorläufiges Trostpflaster und zudem eine relativ unsichere Option. »Natürlich gibt es Verträge, aber die sind alle hinfällig«, beklagt Gerd Mikol, der Anfang der 80er Jahre zusammen mit seiner Partnerin Ute Winkelmann das Sonswas-Theater gegründet hat und seitdem als selbstständiger Künstler und Allround-Techniker aktiv ist.

Laut Aktionsbündnis »Alarmstufe Rot« handelt es sich bei der Veranstaltungsbranche um den sechstgrößten Wirtschaftszweig Deutschlands mit 130 Milliarden Euro Umsatz und über einer Million Beschäftigten. Rechnet man die Teil- und Zuliefermärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie diverse Peripherieumsätze hinzu, sind in Deutschland die Jobs von 1,9 Millionen Beschäftigten in über 300.000 Betrieben in Gefahr. Sie generieren mit veranstaltungsbezogenen Ausgaben etwa 264 Milliarden Euro pro Jahr und tragen so jährlich 150 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt bei.

Die bisher zugesagten staatlichen Unterstützungszahlungen an Soloselbstständige werden dieser wirtschaftlichen Bedeutung nach Mikols Ansicht nicht gerecht. Er selbst nutzt sie nur in sehr beschränktem Maße, um überhaupt über die Runden zu kommen. Bürokratische Hindernisse, unrealistische Vorgaben und unterschiedliche Bedingungen in den Bundesländern seien nicht zielführend.

Die europäischen Nachbarländer bringen ihre Wertschätzung für Künstler und Kulturschaffende offenbar besser zum Ausdruck. Zwischen 1000 und 2400 Euro liegen hier die monatlichen Kompensationszahlungen. Doch es geht nicht allein um die den Lebensunterhalt sichernden Einnahmen. Der Beruf mache zusätzlich sehr viel Freude, betont er, und erzeuge hohe Zufriedenheit bei Künstlern und Publikum. Das habe man erst unlängst erlebt, als Konzerte und Theaterveranstaltungen in reduziertem Rahmen wieder aufgenommen werden konnten.

Auch wenn das Jahr 2020 veranstaltungstechnisch abgehakt ist, macht sich Gerd Mikol bereits weitergehende Gedanken. Sie kreisen um praxistaugliche Hygienekonzepte, die zum Teil vor dem Lockdown erprobt wurden und Einzelcoaching im Umgang mit moderner Veranstaltungstechnik. In seinem Studio nutzt er eine Plexiglasbarriere bei direkter Unterweisung und verlegt sich ansonsten auf telefonische Beratung, die ganz gut angenommen wird.