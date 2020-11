Ohne persönliche Anmeldung geht es nicht

»Es geht um das Kunststück, dass Menschen Abstand halten und gleichzeitig nach Wegen suchen, um enger zusammen zu rücken. Die Freude an Weihnachten soll nicht verloren gehen – und dazu will sie geteilt werden«, so ist es im aktuellen Gemeindebrief zu lesen.

Die Einhaltung der Hygiene-Regeln hat für Pfarrer Holger Hanke auch im kirchlichen Umfeld absolute Priorität. »Wir sind in der glücklichen Lage, eine große Kirche mit normalerweise 800 Sitzplätzen zu haben«, betont er mit Blick auf die vergleichsweise komfortable Situation, die viel Flexibilität ermögliche. Infolge der Abstandsregeln – Familien dürfen ja eng zusammen sitzen – ist es bisher nicht absehbar, wie viele Personen an einem der Gottesdienste teilnehmen dürfen.

Aus diesem Grunde ist es zwingend erforderlich, sich bereits im Vorfeld für einen der acht in Werther und vier in Häger angebotenen Gottesdienste an Heiligabend zu entscheiden und sich persönlich dafür anzumelden. Die dafür vorgesehenen Termine sind am Samstag, 5. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr bzw. von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus Häger und eine Woche später im Wertheraner Gemeindehaus. Dabei gilt für die um 11, 14, 15.30 und 23 Uhr beginnenden Gottesdienste die Zeit zwischen 10 und 13 Uhr am 12. Dezember. Wer dagegen am Heiligabend um 16, 17, 18 und 18:30 Uhr die Christvesper oder die besinnliche Christmette um 23 Uhr besuchen möchte, sollte den Anmeldezeitraum zwischen 15 und 17 Uhr nutzen.

Mögliche Restkarten werden am Sonntag, 13. Dezember im Anschluss an den Gottesdienst ausgegeben. Die Gottesdienste sollen nur etwa 30 Minuten dauern, um die frische Luft nicht aufzubrauchen. Zudem wird im Anschluss ausgiebig gelüftet und neben der Jacobi-Kirche auch der Saal des Gemeindehauses mit einbezogen. In einer Kirchenbank dürfen entweder zwei Einzelpersonen, ein Paar oder bis zu sechs in einem Haushalt lebende Familienmitglieder Platz nehmen. Neben Handdesinfektion und Registrierung zur Rückverfolgung gilt auch während der Gottesdienste eine Maskenpflicht.

»Eine Anmeldung über Telefon oder das Internet ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich«, erklärt Holger Hanke. Er bittet darum, nicht früher als 20 Minuten vor Beginn des jeweiligen Gottesdienstes zu erscheinen, da allen angemeldeten Besuchern ein Platz garantiert wird. Als Orientierungshilfe wurde jeder Veranstaltung eine Farbe zugeordnet, um das Prozedere beim Einlass zu erleichtern. Auch auf eine weitere liebgewonnene und fest mit dem Weihnachtsfest verbundene Gewohnheit wird man diesmal verzichten müssen. Das gemeinsame Singen der Weihnachtslieder fällt aus, lediglich ein Sänger darf sich von Kirchenmusikerin Ursula Schmolke an Orgel oder Flügel begleiten lassen.

»Wenn wir schon dauernd abspecken müssen können wir bei all den Einschränkungen auf der anderen Seite auch mal etwas anders machen«, sagt Pfarrerin Silke Beier. Sie bezieht sich auf den Familiengottesdienst um 11 Uhr, der in Werther und Häger als Freiluftveranstaltung geplant ist. Neben menschlichen Besuchern werden hier – sofern das Wetter es zulässt – auch in der Bibel erwähnte Schafe und ein Esel teilnehmen.

Zudem stehen digitale Möglichkeiten offen. Unter www.kirche-werther.de werden aus Werther die Gottesdienste um 11, 16 und 18 Uhr als Livestream gesendet. Das gleiche Angebot gilt für die Feiern in Häger um 15.30 und 17 Uhr.