Lemmen appelliert an die Wertheraner Bürger, ihre Weihnachtsgeschenke – wenn möglich – vor Ort zu kaufen. Gerade in Krisenzeiten seien der gemeinsame Zusammenhalt und die Solidarität wichtige Werte. Auch Kunden von außerhalb sind in Werther willkommen. Laut Ulrich Kullak vom Vorstandsteam der Werbegemeinschaft haben die Einzelhändler gut gerüstet und garantieren mit ihren Hygienekonzepten ein gefahrloses und sicheres Einkaufserlebnis.

Maximal ein Kunde pro zehn Quadratmeter Ladenfläche ist nach den jüngsten Verordnungen zugelassen. Auch Vera Consbruch von der Werbegemeinschaft gibt die Devise aus: »Zum Shoppen in die Stadt, aber den Glühwein dann zu Hause trinken«. Ladeninhaberin Silke Storck-Schierenbeck hat unterdessen dafür gesorgt, dass rund 60 Tannenbäume für die Innenstadt bereit gestellt wurden. Mitglieder der Landjugend übernahmen die Verteilung, jetzt werden sie nach dem Vorbild der großen Tanne auf dem Alten Markt mit Schleifen und Kugeln in den Farben des Stadtwappens geschmückt.

Dazu haben Mitarbeiter des Bauhofs Straßenüberspannungen mit Sternenmotiv an den Baumtoren der Ravensberger Straße befestigt, und eine externe Dekorationsfirma hat die Straßenlaternen im klassischen Zuckerstangendesign umgestaltet. So soll auch in diesen schweren Zeiten eine Wohlfühlatmosphäre in der Innenstadt entstehen, sagt Veith Lemmen. Er wirft bereits einen Blick ins nächste Jahr und geht fest davon aus, dass dann auch ein zukunftsfest gemachter Christkindl-Markt am dritten Adventswochenende wieder stattfinden kann.

Seitens der Stadt wird dafür ein Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Laut Guido Neugebauer, Lemmens allgemeinem Vertreter, habe bereits im Januar dieses Jahres ein konstruktives Treffen mit »super Beteiligung« über die Zukunft des Weihnachtsmarktes stattgefunden. Unter Mitwirkung zahlreicher Vereine und Ehrenamtlicher soll die lange Tradition erfolgreich fortgeführt werden. »Bleiben Sie gesund, halten Sie durch, im nächsten Jahr wird’s besser« so macht der Bürgermeister all jenen Mut, denen der Corona-Blues aufs Gemüt zu schlagen droht. Die ersten Rückmeldungen zu der gegenüber den Vorjahren deutlich aufwendiger gestalteten Dekoration auf der Ravensberger Straße und dem Alten Markt sind nach seinen Angaben sehr positiv.

Die Werbegemeinschaft weist unterdessen darauf hin, dass die Aktion Gewinnlose auch über das Ende des Aktionszeitraumes am 28. November fortgesetzt wird, sofern noch Lose vorhanden sind. »Alle Gewinne sollen schließlich ihre Empfänger erreichen«, sagt Vera Consbruch im Auftrag der Werbegemeinschaft.