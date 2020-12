Plaudern gegen die Einsamkeit

Gemeindepädagogin Claudia Seidel möchte mit ihrem Angebot „der Not begegnen und Kontakte halten“. Sie ist Leiterin der evangelischen Seniorenbegegnungsstätte und hat schnell erkannt, dass es das offene Ohr ist, das zahlreichen ältere Menschen auch in Werther angesichts der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie schmerzlich vermissen. Zweimal in der Woche – dienstags von 10 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17 Uhr – sitzt sie am Telefon und nimmt Anrufe entgegen. Melden kann sich jeder unter der Telefonnummer 05203/1408 – nicht nur ältere Semester. „Es geht gar nicht darum, große Probleme zu wälzen. Es geht einfach darum, Zeit zu schenken, einfach zuzuhören.“

Und so ruft dann auch die hochbetagte Dame an, die einfach mal ein bisschen reden möchte. Bei solchen Gesprächen geht es meist um den Alltag der Menschen. Vom Adventskranz basteln über das Mittagessen bis hin zu Krankheiten. „Ich lasse die Anrufer einfach erzählen, nehme mich zurück. Denn das ist es, was die meisten Anrufer vermissen angesichts reduzierter Kontakte: Dass jemand ihnen einfach zuhört und sich für ihre Gedanken interessiert“, sagt Claudia Seidel.

Ganz schnell spielt aber auch die Corona-Krise eine Rolle bei vielen Anrufen. „Ich finde es allerdings beeindruckend, dass ich in dem Zusammenhang wenig Klagen höre. Die meisten älteren Menschen finden es natürlich nicht toll, eingeschränkt zu werden, arrangieren sich aber mit der Situation“, erzählt die Gemeindepädagogin. Hin und wieder höre sie auch so Sätze wie „Wir haben auch den Krieg überlebt, da schaffen wir das auch noch“. In Werther seien allerdings auch viele ältere Menschen familiär gut vernetzt, wenige würden völlig alleine gelassen. „Ich höre auch immer wieder, dass man es in Werther im doch eher ländlichen Raum in so einer Situation ja viel besser habe als in einer Großstadt.“ Nachbarschaften und Familienstrukturen funktionierten überwiegend gut vor Ort.

Bisher kann Claudia Seidel auf eine Menge netter Gespräche zurückblicken, seit die Aktion im November wieder angelaufen ist. Im Sommer hatte es sie bereits gegeben, danach wurde bis zum aktuellen Lockdown pausiert. Es sind oft im Haus Tiefenstraße bereits bekannte Gesichter, die sich telefonisch melden und plaudern möchten. „Manche Menschen haben aber auch eine große Scheu, hier anzurufen. Sie möchten niemanden belästigen, nehmen sich selbst nicht so wichtig“, weiß Claudia Seidel. Diesen Menschen möchte sie Mut machen. „Es geht nur um entspanntes miteinander plaudern.“ Wer über Probleme reden wolle, könne dies natürlich jederzeit tun, es muss aber nicht um Probleme gehen in diesen Telefonaten.

Die Gemeindepädagogin hat die Erfahrung gemacht, dass es sicherlich auch einige ältere Menschen gibt, die sich über kleine Videokonferenzen austauschen und die neuen Medien sehr gut beherrschen. „Bei unserem Angebot im Haus Tiefenstraße wollen wir aber keinen ausschließen, es soll so niedrigschwellig wie möglich sein, damit jeder mitmachen kann. Und da ist das Telefongespräch ein guter Weg“, ist Claudia Seidel überzeugt. Für viele sei der Griff zum Telefon an manchen Tagen sogar die einzige Chance, sich mit jemand anderem zu unterhalten. „Einsamkeit ist in dieser Zeit das ganz große Thema und oft der Grund eines Anrufs.“

Manchmal wird Claudia Seidel aber auch selbst aktiv, kontaktiert einige Senioren von sich aus telefonisch. „Die Reaktion ist fast immer gleich: Die Angerufenen sind völlig erstaunt, dass ich mir die Zeit nehme, mich bei ihnen zu melden.“ Ihr werde eine unfassbar große Wertschätzung entgegengebracht und nicht selten fällt der Satz „Ich bin so froh, dass ich mit Ihnen sprechen konnte“. Und es sind genau diese Sätze, weshalb Claudia Seidel sich dienstags und donnerstags Zeit nimmt, auf das Klingeln wartet, zum Hörer greift und gerne zuhört.