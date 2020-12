Probesitzen für Heiligabend

Dies berichtet Vikar Björn Knemeyer, der am Samstagvormittag mit Vertretern des Presbyteriums Tische und Stühle im Evangelischen Gemeindehaus aufgebaut hat, an denen interessierte Bürger ein Anmeldeformular für einen der insgesamt zwölf an Heiligabend angebotenen Gottesdienste ausfüllen können. „Wir haben die Anzahl der Gottesdienste verdoppelt. Sowohl in Werther als auch in Häger“, berichtet Björn Knemeyer, laut dem am 24. Dezember von 11 Uhr morgens bis 23 Uhr abends quasi durchgängig Gottesdienste in St. Jacobi sowie im Gemeindehaus stattfinden. Vier Pfarrer sind im Dauereinsatz und ein Freiwilligenteam sorgt dafür, dass die Kirche nach jedem Gottesdienst aufgeräumt, gelüftet und desinfiziert wird.

Jeder Kirchenbesucher bekommt einen zugeordneten Platz

„Wir haben alles ausgemessen und sogar Probe gesessen. Jeder Gast bekommt von uns einen zugeordneten Platz wie bei einem Theater Besuch“, sagt Björn Knemeyer, laut dem die Gottesdienste jeweils 30 Minuten dauern sollen. Ohne gemeinsames Singen und aufwändiges Krippenspiel, dafür aber mit weihnachtlicher Musik und Predigt. „Wenn alles klappt, können wir pro Gottesdienst 80 bis 100 Personen in der Kirche unterbringen, aber wer weiß, was noch kommt“, sagt Knemeyer, dem bewusst ist, dass sich an den geltenden Corona-Bestimmungen täglich etwas ändern kann. „Wir beobachten das und sagen auch, dass wir nicht darauf beharren, die Gottesdienste durchzuführen. Wenn wir die Sicherheit nicht gewährleisten können, gibt es eben einen Online Gottesdienst“, sagt der Vikar, der gemeinsam mit dem Presbyterium schon seit Oktober in den Planungen steckt, um den Wertheranern ein möglichst schönes Weihnachtsfest zu bescheren.

Für viele Bürger ist der Gottesdienst an Heiligabend nämlich fester Bestandteil von Weihnachten: „Für mich gehört der Kirchgang einfach dazu. Man kann beten und sich bedanken. Erst gehen meine Kinder, dann ich und mein Mann“, berichtet Alwina Benz, die an diesem Tag eine von vielen ist, die das Anmeldeformular ausfüllen. Ob dies in der nächsten Woche noch seine Gültigkeit hat, ist derzeit jedoch durchaus fraglich.