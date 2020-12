Pkw-Alleinunfall auf der Theenhausener Straße in Werther

Werther -

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Werther ist ein Pkw auf der Theenhausener Straße aus der Kurve geschleudert und in den Graben gerutscht. Die 34-jährige Pkw-Fahrerin und ihre einjährige Tochter wurden zur Beobachtung und weiteren Versorgung sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht.