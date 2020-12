Dass die Selbstständigkeit Höhen und Tiefen bereit hält, war ihr durchaus bewusst. „Das Café lief super, meine frischen, selbstgebackenen Kuchen und Torten kamen bei den kunstinteressierten Museumsbesuchern sensationell an“, blickt die 28-Jährige auf ihr erstes Jahr zurück.

Ihre Kundschaft bestand aus den vielen Ausstellungsbesuchern und auch ganzen Familien. Und dadurch, dass die junge Frau auch in den sozialen Medien ihre Backkunst sehr ansprechend präsentiert, kamen darüber hinaus viele weitere, vor allem jüngere Leute auf einen Kaffee und ein Stück Torte vorbei.

Im Sommer nach dem ersten Lockdown kamen die Gäste erst zögerlich zurück, aber im Juli und August war sie an den Wochenenden oft ausgebucht. Anna-Luise Rzeha und ihre Crew waren von morgens bis abends ausgelastet, und der Tag endete oft mit einem erschöpften Tiefschlaf.

Vor Ostern kam ihr dann die Idee, Gutscheine zu verkaufen für Kaffee und Kuchen, auch einlösbar für eine ganze Torte. Die Förderer des „Freundeskreises Böckstiegel“ unterstützen das Café, indem die Firmen oder Einzelpersonen immer wieder viele Gutscheine kauften. Diese verteilten sie zum Beispiel als Osterpräsent oder einfach anstatt einer nicht stattfinden könnenden Firmenfeier.

Diese Idee der jungen Café-Betreiberin wird nun ausgeweitet. Bis zum 18. Dezember kann man im „Café Vincent“ ganze Torten oder auch nur einzelne Stücke bestellen. Für die kleine, familiäre Adventsfeier oder für einen Geburtstag in Corona bedingt kleiner Runde. Inklusive Abholung oder einem Lieferservice im ganzen Altkreis Halle.

Wer beispielsweise die beliebte Stachelbeer-Baiser-Torte gern mal zuhause probieren möchte, kann sie nun ganz einfach über Whats App, SMS, Anruf oder per E-Mail bestellen. Aber natürlich kann man auch die Gutscheine für die Zeit nach der Pandemie kaufen und an seine Liebsten verschenken. Womöglich sogar an ein Glas selbstgemachte Marmelade gebunden, die Anna-Luise Rzeha aus den alten Obstsorten des benachbarten Gartens der Böckstiegels hergestellt hat.

„Ich hoffe natürlich, dass alles wieder so schnell wie möglich eröffnen kann und die Normalität endlich wieder einkehrt“, sagt die junge Frau, die durch ihren Einfallsreichtum und ihre Flexibilität noch viele weitere selbstgebackene Köstlichkeiten, auch im Lockdown, kreieren und persönlich zu ihren Kunden bringen möchte.

Und noch eine gute Nachricht: Die Café-Terrasse des Böckstiegel-Museums erhält einen barrierefreien Zugang. Dieser war immer wieder von Besuchern gewünscht worden. Nun wird diese Maßnahme umgesetzt – dank Mitteln aus dem NRW-Förderprogramm „Vital.NRW“.