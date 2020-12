Mit 21 Jahren das Küken im Stadtrat

Erst im März traf sie sich zum ersten Mal mit den Grünen in Werther, um auszuloten, ob das etwas für sie ist. „Und ich fühlte mich sofort gut aufgenommen“, sagt die Lehramt-Studentin.

Dass die Wahl auf die Grünen fiel, ist nicht verwunderlich. „Das lag nahe bei meiner Haltung zu Naturschutz und ähnlichen Themen“, erzählt Louisa Mittelberg beim Spaziergang nahe des Sportplatzes in Werther. Für das Interview hat sie sich ihren Lieblingsort ausgesucht, den Wertheraner Wald.

2019 hat sie das Abitur an der PAB-Gesamtschule gemacht, danach folgte ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Sekundarschule in Bethel, an der sie eine Inklusionsklasse mit betreute. Derzeit studiert sie – leider aktuell oft im Homeoffice – Sozialwissenschaften und Sport auf Lehramt an der Universität Bielefeld.

„Politik hat mich schon immer interessiert. Die Idee, für den Rat zu kandidieren, kam mir im Frühjahr“, erzählt die junge Frau, die mit einem Jahr nach Werther kam und immer noch mit ihrer Familie dort wohnt. Es sei schließlich wichtig, dass sich auch junge Gesichter für die Entwicklungen vor Ort einsetzen.

Dass sie bei der Kommunalwahl im September im Wahlbezirk Süthfeld ausgerechnet das Direktmandat gegen den erfahrenen Hanns Lindemann (SPD) holte, hatte sie gehofft. Dennoch war das Ergebnis für die 21-Jährige anfangs kaum zu fassen. „Ich habe mich natürlich total gefreut“, lacht sie. Ihre Eltern ebenso. Die hätten gar nicht damit gerechnet, dass es wirklich klappt, auch wenn sie die ältere von zwei Töchtern im Wahlkampf nach Kräften unterstützt hatten. „Sogar die Nachbarschaft hat mich im Wahlkampf getragen, was mich total motiviert hat“, erzählt sie. Seit dem Wahlsieg frage ihre Mama trotz allen Stolzes aber schon das eine oder andere Mal, ob der Tochter das Mandat neben dem Studium nicht zu viel werde. Klare Antwort: „Nein, es macht mir wirklich Spaß.“

Wenn sie heute durch Werther geht oder besser gesagt auf dem Rad fährt, wird sie oft erkannt. „Vor meiner Wahl kannten mich schon viele, aber durch den Wahlkampf habe ich dann den Stempel die junge Grüne erhalten“, sagt Louisa Mittelberg und schiebt sofort hinterher: „Natürlich nur im positiven Sinne“. Ihre Sicht auf Umweltschutz und Ressourcenschonung passt schließlich hundertprozentig zu den Grünen. „Wir müssen die Menschen noch viel mehr animieren, für Umweltschutz einzutreten.“ Denn die Auswirkungen seien bei einem Gang durch den Wald deutlich zu sehen. Stichwort Klimawandel!

Bislang hat sie nur die konstituierende Ratssitzung als Mitglied miterlebt, und auch die erste Sozialausschuss-Sitzung steht noch bevor. Doch alleine beim Anblick des Haushaltsplans staunte sie: „Wahnsinn, wie lang der Plan ist.“ Aus anderen Gremiensitzungen weiß sie bereits, dass „viel debattiert wird“. Mit einem Augenzwinkern betont sie: „Ich hätte nicht gedacht, dass über so viele kleine Dinge so lange diskutiert wird.“ Selbstkritisch fügt sie hinzu: „Ich bin nicht der geduldigste Mensch. Das muss ich wohl langsam noch lernen.“

Welche Themen abseits ihres Steckenpferdes Umweltschutz ihr besonders für Werther am Herzen liegen, kommt wie aus der Pistole geschossen. Erstens: Fahrradfahren in Werther, zweitens Sportstätten, drittens Busfahren. „Wer oft auf der Ravensberger Straße unterwegs ist, weiß beim Stichwort Radfahren, wovon ich rede.“ Beim Thema Sport kommt ihr direkt eine Outdoor-Inlinerbahn in den Sinn. Was sie aber richtig ärgert, sind die Busfahrpreise. „Wenn wir über Umweltschutz reden, muss klar sein, dass die Tickets für jeden erschwinglich sind, es muss gerechter zugehen“, fordert sie. Wenn sie sich die Preise anschaue, könne sie verstehen, dass manche Menschen sagen: Dann fahre ich lieber mit dem Auto. „Das kann ja nicht sein.“

Während sie bei diesem Thema eine klare Position einnimmt, möchte sie an andere Dinge gerade in der Lokalpolitik „vor allem unvoreingenommen“ herangehen. Sie lasse die Aufgaben in Ruhe auf sich zukommen. „Ich möchte neutral an alles herangehen.“

Was sie im Studium vor allem der Sozialwissenschaften in der Theorie lernt, möchte sie ganz konkret in der Praxis einer direkten Demokratie erleben. „Es ist so wichtig, dass junge Menschen in die Politik gehen“, sagt die 21-Jährige. Sie geht noch einen Schritt weiter: „Es müssten sogar noch viel mehr junge Leute an den entscheidenden Stellen bei Entscheidungsprozessen mitwirken.“ Denn schließlich gehe es hier um die eigene Zukunft.

Sie selbst genießt in ihrer Fraktion aktuell Welpenschutz. Es sei keine schlechte Position, das Küken im Rat zu sein. Und wo soll es einmal hingehen? Landtag? Oder gar Bundestag? Louisa Mittelberg lacht: „Ich fühle mich hier in meiner Heimat Werther richtig wohl.“