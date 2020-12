Freie Fahrt durch Theenhausen

»Es war keine einfache Sache mit der Vollsperrung«, bestätigt auch Landrat Sven-Georg Adenauer kurz bevor er gemeinsam mit Werthers Bürgermeister Veith Lemmen symbolisch das rot-weiße Flatterband zerschneidet. Alle Einwohner, die Bäckerei Welter und Wietes Wirtshaus hätten immer erreichbar sein müssen. Dazu mussten Schulbusse und der Bürgerbus über eine Schotterpiste Teile der Baustelle passieren. »Die Zusammenarbeit mit der Firma Gröschler Bauprojekt hat sehr gut funktioniert, sodass die Maßnahme im geplanten Zeitraum abgeschlossen werden konnte«, so Adenauers Lob an alle Beteiligten.

Auf einer Länge von 1.000 Metern wurde die Theenhausener Straße auf eine Breite von 6,50 Meter ausgebaut. Zusätzlich wurden 900 Meter Geh- und Radweg bis zur niedersächsischen Landesgrenze auf 2,5 Meter verbreitert und vollständig saniert. »Den hätten wir gerne noch etwas weiter geführt«, betont Adenauer, aber das zuständige Land Niedersachsen habe da wohl seine eigenen Zeitvorstellungen.

Er dankte ausdrücklich allen Grundstückseigentümern, die bei der besonderen Herausforderung Entgegenkommen und Verständnis gezeigt hätten und freut sich, dass »es vor Weihnachten auch mal positive Nachrichten gibt«. Auch Bürgermeister Veith Lemmen ist froh, dass in diesem Corona-Jahr, in dem nichts nach Plan läuft, mal etwas wie vorgesehen geklappt hat. Die Kooperation zwischen Stadt, Kreis und den beteiligten Firmen sei ein »gutes Beispiel für gelungene Zusammenarbeit«. Für die Anlieger der Voßheide, die besonders unter dem Baustellenumgehungsverkehr zu leiden hatten, hat er eine gute Nachricht parat. Ein Asphaltfertiger des Unternehmens Strabag hat bereits damit begonnen, hier eine neue Deckschicht einzuziehen.

Im Vorfeld der Straßenbauarbeiten hatte die Stadt Werther nach Angaben von Bauamtsleiter Jens Kreiensiek zunächst das Kanalsystem für Schmutz- und Regenwasser erneuert, die Trinkwasserleitungen auf den neuesten Stand gebracht und ein 500 Kubikmeter fassendes Regenwasserrückhaltebecken angelegt. Dazu habe man den Wünschen einiger Theenhausener Bürgern nach Querverbindungen zwischen Wietes Wirtshaus und der Bäckerei Welter entsprechen können. Weiterhin wurde die Bushaltestelle Holz inklusive einer Querungshilfe am Ortseingang barrierefrei ausgebaut.

Unterdessen gehen am Busbahnhof bei Wiete die Arbeiten auf die Zielgerade. Das Pflaster des Bürgersteigs wird verlegt, am Freitag soll die Wendeschleife ihre Asphaltdeckschicht erhalten. Timo Kohl beschreibt das Verhältnis zwischen Anwohnern und Bauleitung als »symbiotische Beziehung«, nachdem es anfangs noch zu gelegentlichen lautstarken Gesprächen und skurrilen Vorfällen rund um die per Kamera überwachte Schranke gekommen war. Polier Gerhard Meißner vom Unternehmen Gröschler sei am Ende mit allen per du gewesen und konnte Wogen glätten, bevor sie über die Ufer traten.

Zu Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie ist es nicht gekommen, Lieferengpässe sind nicht entstanden. Die Arbeiten konnten unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln fortgesetzt und planmäßig abgeschlossen werden. Auch auf niedersächsischem Gebiet hat der Landkreis Osnabrück die Sanierung von 2.000 Quadratmetern Asphaltstraße in Richtung Neuenkirchen beauftragt.