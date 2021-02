Umweltbeauftragte Simone Marquardt bittet die Bürger, „ihre Abfallbehälter an gut erreichbaren Stellen ohne Schnee und Eis zur Abfuhr bereitzustellen. Behälter, die hinter Schneebergen stehen, können nicht entleert werden.“ Gerade in nicht geräumten Seitenstraßen bestehe aber noch die Gefahr, dass das Müllfahrzeug nicht einbiegen kann. Bitte stellen Sie daher Ihre Abfallbehälter an die nächste geräumte und für die Müllabfuhr gut befahrbare Straße“, bittet Marquardt.

Gelbe Säcke: In den vergangenen Tagen konnten nicht alle gelben Säcke abgeholt werden. Die Stadt weist auf die Möglichkeit hin, die Säcke kostenlos am Betriebshof der Firma PreZero in Halle-Künsebeck (Im Hagen 1) abzugeben.

Komposttonne: Manche Komposttonne konnte wetterbedingt vergangene Woche nicht entleert werden. Daher können die Bürger bei der Abfuhr in der nächsten Woche kompostierbare Beistellsäcke dazu stellen. „Plastiksäcke werden dabei aber nicht mitgenommen!“, betont Simone Marquardt.

Restmüllabfuhr: In Straßen, in denen die Restmüllabfuhr in dieser Woche nicht stattfinden konnte, können die Anwohner bei der nächsten Restmüllabfuhr in 14 Tagen handelsübliche – handliche – Säcke daneben stellen. Diese sollten in jedem Fall das Volumen der Restmülltonne nicht überschreiten.