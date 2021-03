In diesem Fall könnte man wohl von „einhelliger“ Meinung sprechen: Denn die Beleuchtung – und damit die Sicherheit – auf den Pausenhöfen der Grundschule Werther und Langenheide zu verbessern, darin sind sich die Lokalpolitiker einig. Im Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport stimmten sie am Mittwochabend für den entsprechenden CDU-Antrag.

„Der Wunsch nach besserer Beleuchtung wurde von mehreren Eltern an uns herangetragen“, berichtet Katrin Eckelmann (CDU). Gerade in der dunklen Jahreszeit sei das für die Schüler und ebenso für das Schulkollegium und die Eltern wichtig. Auch die Spielgeräte könnten in einem gut ausgeleuchteten Pausenhof besser und sicherer genutzt werden. Und düstere Bereiche zögen leider auch in den Abendstunden Personen an, die dort nicht erwünscht seien, so die CDU.

Die Stadt soll nun ein Konzept für eine verbesserte Beleuchtung ausarbeiten. Das beinhaltet energiesparende LED-Technik und weniger Lichtverschmutzung. Für die Finanzierung der veranschlagten 30.000 Euro sollen Fördergelder des Landes Nordrhein-Westfalen genutzt werden. Mit weiterem Geld sollen Spielgeräte repariert werden.