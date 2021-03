Durch ein Beben und einen darauf folgenden Tsunami war es im Kernkraftwerk in Fukushima am 11. März 2011 zum Ausfall der Kühlsysteme gekommen, woraufhin mehrere Reaktorkerne schmolzen. Beben, Tsunami und die Folgen des Reaktorunfalls kosteten fast 20.000 Menschen das Leben, etwa 160.000 mussten ihre Heimat verlassen. Nach wie vor ungeklärt ist die Atommüll-Entsorgungsfrage. Die Ereignisse in Fukushima gelten als schwerste Atomkatastrophe seit Tschernobyl 1986, letztlich führten sie auch zur Energiewende in Deutschland.

Hanns Lindemann und Werner Glenewinkel haben in Werther schon in den vergangenen Jahren mit Mahnwachen an die Katastrophe erinnert. „Uns ist es auch wichtig, das Thema in Erinnerung zu behalten. Denn immer wieder werden Überlegungen laut, die Kernenergie doch weiter zu nutzen, an vielen Orten weltweit entstehen neue Reaktoren“, erklärt Initiator Hanns Lindemann. „Die AKW-Betreiber versuchen, die Atomkraft als eine ökologisch unbedenkliche und nachhaltige Alternative zu verkaufen.“

Im Übrigen könne man sich auch in NRW durchaus Sorgen machen: „Weil die Planungen für ein Zwischenlager für schwach und mittelradioaktive Abfälle in Würgassen gegen das Votum der Bezirksregierung in Detmold voran getrieben wird“, so Lindemann.

Die Mahnwache ist offiziell angemeldet, auf die Einhaltung der Coronaschutzordnung wird geachtet.