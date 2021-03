Sie singt wie 13 andere Musikliebhaber zwischen 13 und 65 Jahren im von Claudia Oddo geleiteten Drei-Generationen-Chor „Mondo Musica“, der auch einige Berührungspunkte zur Wertheraner Musikschule MiZ aufweist. In nicht pandemischen Zeiten unterrichtet hier auch die in Bielefeld geborene Sopranistin mit sizilianischen Wurzeln. „Ich bin froh, dass ich so ein kreativer Mensch bin“, sagt Claudia Oddo, Texte und Melodien zu schreiben, fliege ihr förmlich zu. Sie hält nichts davon, infolge der Pandemie herumzuheulen, und nutzt die Musik als Nahrung und Medizin für die Seele. Dabei geht sie durchaus mehrgleisig vor – nach der Devise „Präzision ist gut, nach Perfektion sollte man nur streben“. Als leidenschaftliche Vinyl-Liebhaberin hat sie zu Weihnachten eine LP mit hochwertiger sakraler Musik heraus gebracht. Zum zehnjährigen Bestehen ihres Chores hat sie in den vergangenen Monaten an einem Multiscreen-Video gearbeitet – dieses ist seit dem Wochenende auf Claudia Oddos Youtube-Kanal zu sehen und zu hören – und auch über die Webseite www.werther-miz.de abrufbar.