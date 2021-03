Auf der Suche nach dem Lichtblick

Seit 2007 ist Inge Egert regelmäßig als Coach, Mediatorin oder Paartherapeutin für das Familienzentrum Famos tätig. Aktuell ist es besonders die Kontaktbörse „Gemeinsam statt Alleinsein“, die sie in Coronazeiten als Möglichkeit des Austausches zusammen mit dem Famos ins Leben gerufen hat. Neu sind jetzt die „Gespräche gegen die Angst“, die sie jeden ersten und dritten Dienstag im Monat als Telefonberatung führt. Damit ist sie auch heute von 17.30 bis 19 Uhr für Ratsuchende unter Telefon 0521/896855 zu erreichen.

„Seit einem Jahr sind wir aufgrund der Corona-Pandemie in unseren Kontakten sehr eingeschränkt und erhalten ständig neue Lockdown-Auflagen. Das ist für viele zermürbend, existenzbedrohend, psychisch stark belastend und perspektivlos“, schildert Inge Egert (68) ihre Erfahrungen. „Besonders Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern leiden unter dieser Situation, aber auch andere Erwachsene. Sie sind in Kurzarbeit oder haben ihre Arbeitsstelle verloren.“ Die Pandemie mache mit jedem etwas, ist sie überzeugt. Die Frage ist nur: was?

Nöte und Befürchtungen können offen ausgesprochen werden

Da gibt es Menschen, die es schaffen, das Beste aus der Situation zu machen und trotz gelegentlicher „Koller“ den Optimismus nicht zu verlieren. Anderen droht die Puste auszugehen, weil sich die persönlichen, familiären oder finanziellen Probleme, die ohnehin da sind, verstärken. Mit ihnen will Inge Egert auf die Suche nach einem Silberstreif am Horizont gehen, unverbindlich und kostenlos. Nöte und Befürchtungen können da offen ausgesprochen werden. „Probleme wie Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit lassen sich natürlich nicht wegreden. Aber ich kann aufzeigen und im Gespräch mit dem Anrufer erarbeiten, welche kleinen Hilfestellungen nötig und möglich sind, um wieder Zuversicht zu finden“, sagt Egert.

Sie ist fest überzeugt: Reden hilft. Nicht nur mit ihr, sondern auch mit jedem anderen Menschen, der einem gut tut und es gut mit einem meint. Vielleicht lässt sich ein Spaziergang mit so einer Person arrangieren? Oder auch ein Telefonat in ruhiger Atmosphäre? Das rät Inge Egert grundsätzlich auch allen, die ihre Telefonberatung nicht in Anspruch nehmen möchten und trotzdem spüren, wie sehr der Corona-Alltag auf die Stimmung und womöglich auch die Leistungsfähigkeit drückt. „An vielen Stellen lässt sich eine zunehmende Lethargie beobachten. Menschen ziehen sich zurück und werden antriebsschwächer.“

Mehr Zeit für sinnvolle Aufgaben

Um Impulse zu setzen, stellt Inge Egert in solchen Situationen gerne zwei Fragen: Wie können Sie Ihren Tag gestalten, dass es trotz Corona ein guter Tag wird? Welche sinnvolle Aufgabe möchten Sie heute beginnen, zu der Sie vor Corona keine Zeit hatten? „Das muss gar nicht gleich ein komplett neues Hobby sein. Manchmal ist es schon die Entscheidung, sich Zeit für ein gutes Buch oder einen Spaziergang zu nehmen.“ Einer klaren Tagesstruktur räumt sie große Bedeutung ein: „Auch ich habe mir angewöhnt, regelmäßig Yoga und Nordic Walking zu machen.“

Inge Egert hofft, dass sie mit dem neuen Angebot Menschen zu wichtigen Lichtblicken verhelfen kann. Bei Bedarf vermittelt sie auch tiefergehende Hilfe. Neben dem aktuellen Termin heute sind die nächsten Möglichkeiten der Kontaktaufnahme am 6. und 20. April, jeweils zwischen 17.30 und 19 Uhr.