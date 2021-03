Die ADFC-Umfrage spiegelt die Zufriedenheit der befragten Radfahrenden wider – im Kreis Gütersloh geht die „Rote Laterne“ in Sachen Fahrradfreundlichkeit an Werther. Haupt-Knackpunkt: die mangelnde Breite der Radwege und das Miteinander im Mischverkehr. Übrigens: Die beste Bewertung im Kreis erhält Rietberg. Vorweg: Repräsentativ ist diese Umfrage nicht, betont Fritz Spratte vom ADFC-Kreisverband Gütersloh im WB-Gespräch. „Aber Einschätzungen von 86 Teilnehmern für Werther haben schon deutliche Aussagekraft“, findet er. Das ergebe einen guten Querschnitt – und es seien beileibe nicht ausschließlich eingeschworene Fahrradfahrer, die gar das Auto verteufeln: „Viele der Befragten fahren selbst regelmäßig Auto, nur zwölf von ihnen sind ADFC-Mitglieder.“ Im Kreis Gütersloh haben gut 2000 Radfahrende abgestimmt, deutschlandweit 230.000. Vom 1. September bis 30. November stimmten sie über das Fahrradklima in Städten und Gemeinden ab.