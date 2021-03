Wohin mit dem Baum- und Strauchschnitt? Die Stadt Werther weist darauf hin, dass das Schnittgut am Samstag, 27. März, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr kostenlos an der Alten Kläranlage (Nähe Tennisplatz Speckfeld) abgegeben werden kann.

Da die Osterfeuer dieses Jahr nicht stattfinden dürfen, können die Bürgerinnen und Bürger aus Werther ihren Baum- und Strauchschnitt wieder kostenlos abgeben, wie Umweltbeauftragte Simone Marquardt mitteilt: „Es können nur Mengen aus Privatgärten berücksichtig werden. Gewerbliche Mengen werden nicht angenommen.“

Die Kollegen vom Bauhof werden die Annahme kontrollieren, denn es dürfen keine Wurzeln, Gartenabfälle, Gräser oder sonstige Abfälle mit entsorgt werden, da das Material anschließend gehäckselt wird.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird darum gebeten, die aktuell geltenden Vorgaben der Corona-Schutzverordnung einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Abgesagt sind erneut die Osterfeuer in Werther. Die Stadt weist darauf hin, dass in diesem Jahr – wie auch in den Nachbarkommunen – keine Osterfeuer abgebrannt werden dürfen. Das traditionelle Brauchtumsfeuer kann auch in diesem Jahr bedingt durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden. Es sei zudem noch nicht absehbar, welche Kontaktbeschränkungen am Osterwochenende gelten werden. Die Stadt kündigt auch für die Ostertage verstärkt Kontrollen an. Bei Verstößen droht ein Bußgeld.