Am kommenden Sonntag, 21. März, soll um 9.45 Uhr Gottesdienst in der St.-Jacobi-Kirche Werther gefeiert werden, am darauffolgenden Sonntag, 28. März, um 10 Uhr auch in der Johanniskirche in Häger.

Die regelmäßige Übertragung eines Gottesdienstes im Internet (www.kirche-werther.de) bleibt weiterhin bestehen, kündigt Pfarrer Holger Hanke an. „Selbstverständlich werden alle Hygienemaßnahmen in den Kirchen beachtet: Registrierung, Handdesinfektion, Mundschutz, Abstand und der Verzicht auf Gemeindegesang“, erinnert Hanke. „Und doch freut sich die Gemeinde über den Schritt zur Öffnung der Kirche.“ Gleichzeitig werde die Gemeindeleitung die weitere Entwicklung der Pandemie beachten und gegebenenfalls kurzfristig neu entscheiden.

Auch künftig öfter mal in Werther anzutreffen

An diesem Sonntag wird Vikar Björn Knemeyer am Ende seines Vikariates im Gottesdienst verabschiedet. „Knemeyer wird künftig zur Hälfte in der Evangelischen Kirchengemeinde Steinhagen tätig sein, zur anderen Hälfte wird er die digitalen Aufgaben im Kirchenkreis Halle weiter übernehmen“, kündigt Pfarrer Hanke an. „Dennoch wird man ihn sicher auch zukünftig im einen oder anderen Gottesdienst in Werther treffen.“ Im Gottesdienst an diesem Sonntag in der St.-Jacobi-Kirche will die Gemeinde ihm für die bisherige Arbeit danken und einen Rückblick halten.