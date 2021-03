Von Öko-Landbau bis Fetenrecht

Zwar könne niemand vorhersagen, was in Corona-Zeiten wann wieder möglich ist, aber Kilian Banze und seine Mitstreiter wissen mit ihrem größten Pfund zu wuchern: „Wir sind supergut im Organisieren – wenn die Corona-Lage es vernünftigerweise wieder zulässt, gehen wir mit unseren Planungen in die Vollen“, kündigt der neue Vorsitzende an. Dabei war die Landjugend Werther auch in den vergangenen Monaten durchaus aktiv: „Die Müllsammelaktion und die Strauchschnittsammelaktion 2020 hatten wir bereits vorbereitet, dann wurde sie ja recht kurzfristig verständlicherweise abgesagt“, erinnert sich Beisitzer Jonas Nagel. Im Sommer habe man dann wieder einige Aktionen vor allem draußen durchführen können.