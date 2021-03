Kleiner Pieks und große Erleichterung

Für die Fahrt dorthin hat sie sich ein Impftaxi bestellt, „denn meine beiden Söhne sind beruflich sehr eingespannt und haben heute nicht die Möglichkeit, mich zu bringen.“ Pünktlich um 8 Uhr steht Bernd Meyer zur Heyde (73) vor ihrer Haustür, um sie abzuholen. Er beteiligt sich als freiwilliger Fahrer an der von der Stadt Werther ins Leben gerufenen Aktion (das WB berichtete mehrfach). Seit einer Operation leidet Angelika Schimanski an Schmerzen im Knie und kann nicht mehr so gut laufen, „normalerweise benutze ich meinen Rollator“, sagt sie. Den benötigt die muntere Dame heute jedoch nicht, denn Bernd Meyer zur Heyden hilft ihr beim Einsteigen und wird sie direkt vor die Eingangstür des Impfzentrums bringen. Als unser kleiner Konvoi an der Marienfelder Straße ankommt, müssen wir eine Schranke passieren. In einem durchfahrbaren Zelt werden die Personalien abgeglichen, erst dann dürfen wir auf den Parkplatz vor dem Impfzentrum. Am Eingang das mittlerweile selbstverständliche Desinfizieren der Hände, eine freundliche Helferin gleicht beim „Check-in“ erneut die persönlichen Daten ab, prüft die Impfberechtigung und händigt Angelika Schimanski Wartenummer, Aufklärungsmerkblatt und Einwilligungsbogen aus.