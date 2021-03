Sowohl beim Hausmüll als auch bei Bio-Abfällen und Leichtverpackungen (Grüner Punkt) geht die Kurve nach oben, wenn man die Zahlen von 2020 mit denen des Vorjahres vergleicht. Leicht und trotzdem ein Plus von zehn Gewichtstonnen: Man kann sich vorstellen, wie viele zusätzliche gelbe Säcke der „Punkt-Müll“ 2020 im Vergleich zum Vorjahr gefüllt hat. Trotz der breiten Bemühungen und Appelle, zunehmend auf Plastikverpackungen beim Einkauf zu verzichten, ist der Anteil der Leichtverpackungen in den Abfalleimern in privaten Haushalten weiter gestiegen. 354 Tonnen waren es 2020 gegenüber 344 Tonnen im Jahr zuvor.