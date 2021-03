Die hohe Qualität und Bandbreite der 35 eingereichten Projekte stellten die Juroren unter Vorsitz von Prof. Jasper Jochimsen (Architekt aus Berlin, Lehrgebiet Entwerfen an der TH OWL in Detmold) schon zu Beginn der Sitzung fest. Zusammen mit Christian Kuckert (Architekt in Münster), Frank Lohse (Architekt in Dortmund), Roland Nachtigäller (Direktor des Museums Marta Herford) und Oliver Köhler (WDR-Studio Bielefeld) vergab die Jury die drei Auszeichnungen.

„Die Architekten des im Herbst 2018 eröffneten neuen Böckstiegel-Museums, Habermann und Decker aus Lemgo, haben zusammen mit der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung einen einzigartigen Solitär geschaffen, der auf dem Grundstück in und aus der Landschaft entwickelt wurde“, erklärte Rainer Mühl vom BDA OWL zur Begründung der Jury. „Die Architektur des Museums mit den wenigen Öffnungen macht den Landschaftsraum erlebbar und schafft so eine Verbindung zum Werk des Malers.“ Denn Böckstiegel lebte und arbeitete in Verbindung zur Landschaft.

Reizvolle Einbettung in die Obstwiesen-Landschaft

Die regionalen Gruppen des BDA NRW vergeben alle drei Jahre den Architekturpreis – gleichermaßen an Bauherren und Architekten, um die Gesamtheit der Projekte zu würdigen.

Auch die landschaftsarchitektonische Gestaltung des Museums mit dessen Einbettung in die Obstwiesen-Landschaft unter Leitung der Planergruppe Oberhausen aus Essen erhielt eine Würdigung. Das Projekt hat es aus 119 Einreichungen auf die Nominierungsliste mit 35 Arbeiten des Landschaftsarchitekturpreises des Bundes Deutscher Landschafts-Architekten geschafft. Die Entscheidung über die Vergabe des Ersten Preises und der Auszeichnungen in neun Kategorien fällt eine Jury am 23. April. Bis dahin dürfte es rund ums Böckstiegel-Museum wieder blühen – und das Museum wird zum „Findling in der Wiese“.