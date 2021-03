Zwischen Hoffen und Testen

Nach gut einem Jahr unter Corona-Bedingungen haben sich die Abläufe in der Kita längst eingespielt: „Das zehnköpfige ‚Frechdachs-Team‘ der Ein- bis Dreijährigen und das 21-köpfige ‚Frosch-Team‘ der Drei- bis Sechsjährigen verbringen den Kita-Tag möglichst getrennt. Das klappt am besten im Außengelände, wo am meisten Platz ist“, berichtet Michaela Vogelsang. Andererseits: „Wir haben in den beiden Gruppen auch mehrere Geschwisterkinder; da bringt die Trennung natürlich nicht wirklich viel, wenn sie zuhause ohnehin zusammen sind. Sollte es schlimmstenfalls mal einen Corona-Fall in unserer Kita geben, würden wir wohl sicherheitshalber ohnehin die ganze Einrichtung für mehrere Tage schließen.“ Gewöhnt hätten sich die Kinder im Übrigen daran, dass in der Kita nicht mehr gemeinsam gesungen wird und dass Brote, Müsli, Obst und Gemüse fertig vorbereitet gereicht werden.