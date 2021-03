Zimmerbrand in Flüchtlingsunterkunft

58 Feuerwehrleute aus Werther und Halle waren am Freitagmorgen im Einsatz in der früheren Gaststätte Massmann

Werther-Häger (WB/vh) -

Ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Häger sorgte am Freitagmorgen für einen größeren Einsatz der Feuerwehr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.