Vorerst bleibt das Haus geschlossen und die am 20. März gerade erst eröffnete Ausstellung „Conrad Felixmüller – Familienbande. In Arrode“ damit ohne weitere Besucher. Sonst werden dienstags um 9 Uhr eigentlich die Terminkontingente für das folgende Wochenende freigeschaltet. „Das hat trotz des Schnellschusses, zu dem wir gezwungen waren, sehr gut funktioniert“, resümiert Vera Keßeler, Geschäftsführerin der Böckstiegel-Stiftung. Die Öffnungszeiten waren extra erweitert worden, damit in acht Schichten insgesamt 240 Besucher pro Wochenende zugelassen werden konnten.