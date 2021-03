Hotel-Neustart möglichst zum 1. Mai

Betreiber-Wechsel in Werther: Amedia übernimmt wieder von Best Western

Werther (WB) -

Von Margit Brand

Das blaue „Best Western“-Hotelschild über dem Eingang ist abgeschraubt und auch der Hinweis auf der überdachten Holztafel auf der anderen Seite der Engerstraße ist neuerdings ohne Name. Beim genauen Hinsehen schimmern hier allenfalls noch die Buchstaben „Kippskrug“ durch, der ja nun schon lange zur Vergangenheit gehört. Was passiert mit dem derzeit geschlossenen Drei-Sterne-Haus, das es an dieser Stelle seit 2010 gibt und das am 1. Oktober vergangenen Jahres quasi freiwillig in den vorzeitigen Lockdown ging?